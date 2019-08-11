У Rambler Group возникли трудности с первыми трансляциями английского футбола

Не все пользователи «Okko спорт» смогли посмотреть главный матч первого тура английского чемпионата REUTERS

Многие пользователи видеосервиса Okko (входит в Rambler Group) пожаловались на проблемы с доступом к первым трансляциям Английской премьер-лиги (АПЛ) и на их качество. Жалобы они оставляли в Twitter, Facebook, в отзывах на приложение Okko.

Okko начал показывать матчи АПЛ 9 августа. Впервые в России интернет-компания показывает очень крупный спортивный турнир эксклюзивно, не разделяя трансляций с телеканалами. Контракт с АПЛ заключен на три года, его сумму стороны не раскрывают. Rambler заплатит АПЛ 7 млн евро в год, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это близко к реальности, говорил управляющий директор медиаактивов группы Максим Тадевосян.

Okko – второй по размеру онлайн-кинотеатр в России после Ivi. Его выручка в 2018 г. выросла на 81% до 2,5 млрд руб. Спортивный раздел в Okko появился в июне, вскоре после подписания контракта с АПЛ. До августа Okko продавал подписку на весь сезон АПЛ за 2990 руб., теперь – за 3990 руб. Также доступна подписка на месяц и на день за 549 и 199 руб. соответственно. Сколько спортивных подписчиков набрал сервис к началу трансляций АПЛ, представитель группы не раскрыл. Их спонсором стала букмекерская компания «Олимп».

Именно присутствие рекламы «Олимпа» стало одной из претензий пользователей. Они пишут, что при оформлении платной подписки на матчи видеосервис обещал отсутствие рекламы. Сотрудники Okko в ответ указывают, что реклама не прерывает трансляции.

Но больше всего пользователей беспокоят технические проблемы – им не удается посмотреть матчи даже после оплаты подписки, трансляции зависают, приложения на экранах «умных» телевизоров работают плохо и т. д. А в воскресенье, 11 августа, часть пользователей не смогла посмотреть начало важного матча – «Манчестер Юнайтед» против «Челси».

В воскресенье вечером люди действительно столкнулись с проблемами при попытке зайти в Okko, признает гендиректор сервиса Иван Гродецкий. А всего в первые игровые дни технические вопросы возникли у 0,5–1% пользователей, передал он через представителя: в большинстве случаев причиной была нестабильность интернет-канала на стороне зрителя либо устаревшая версия приложения Okko на устройстве.

Пока решить проблемы быстро не получается, указывают пользователи, – до колл-центра Okko очень сложно дозвониться. Гродецкий рассказывает, что сервис увеличивает количество технических консультантов, а также пытается минимизировать влияние качества интернет-соединения на стороне пользователей. В ближайшее время появится ручная настройка, позволяющая выбрать вариант трансляции, который подходит под технические условия устройства и интернет-канала. Всем, кто столкнулся с техническими сложностями в эти выходные, сервис предложит 10 дней подписки бесплатно и любой фильм из базы Okko в подарок, обещает Гродецкий.

❗️ Друзья, мы знаем, что у части пользователей возникли сложности с доступом к Okko.



Мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему. С пользователями, у которых возникли проблемы с доступом, мы свяжемся в ближайшее время и предоставим компенсацию. — Okko Спорт (@OkkoSport) 11 августа 2019 г.

У российских видеосервисов регулярно возникают проблемы на запуске или при перезапуске. Так, в 2015 г. множество негативных отзывов из-за ошибок собрал при перезапуске сервис «Яндекса» под названием «Кинопоиск». Тогда компания частично вернула старый сервис. В 2018 г. пользователи массово жаловались на новый сервис «Газпром-медиа» – в первые дни часть подписчиков «ТНТ Premier» не могла посмотреть ни один сериал. Представители «Газпром-медиа» тогда сослались на то, что внешний подрядчик сервиса Huawei неправильно рассчитал нагрузку на серверы. Позднее холдинг решил отказаться от услуг Huawei и развивать видеосервис самостоятельно. В начале августа за отдельные технические проблемы при перезапуске пришлось извиняться видеосервису Amediateka.

Опрошенные «Ведомостями» сотрудники медиакомпаний объясняют проблемы при запуске и перезапуске сервисов небольшим опытом российских видеоплощадок и желанием запускать проекты в сжатые сроки, поскольку рынок очень быстро развивается.