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«Краснодар» Галицкого обыграл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

Футбольный клубы «Краснодар», принадлежащий миллиардеру Сергею Галицкому, прошел португальский клуб «Порту» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. В ответной игре в Португалии «Краснодар» победил 3:2. Российская команда вышла следующий раунд, несмотря на поражение 0:1 в первом матче, за счет большого числа голов на чужом поле.

Российская команда все три гола забила в первом тайме. Сначала отличился голландский полузащищник Тонни Вилена, затем еще два мяча забил Магомед-Шапи Сулейманов.

Игру в России должен был показывать телеканал «Матч ТВ», однако за несколько минут до начала матча отменил трансляцию. Российский канал заявил, что португальская команда, которая владела правами на трансляцию, изменила условия договора за полтора часа до игры. Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев пояснил изданию «Спорт-Экспресс», что португальца потребовали немедленной оплаты трансляции.

«Краснодар» впервые может сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Для этого российской команде нужно пройти еще одну квалификационную стадию — за право сыграть в самом популярном клубном футбольном европейском турнире «Краснодар» сыграет с греческим «Олимпиакосом»