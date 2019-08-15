Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд

Политика

Новости

Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»

Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.

«В районе не более 2 км от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО "Экосерсвис" и несанкционированная свалка отходов», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с мая 2017 г. в Росприроднадзор поступали жалобы на несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами в «Жуковском». Было проведено расследование совместно с представителями минэкологии Московской области. Специалисты осмотрели территорию возле озера Глушица и берег Москвы-реки в этом районе и зафиксировали наличие мусорной свалки. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении неустановленного круга лиц.

По итогам расследования к ответственности за создание нелегальной свалки отходов привлекли ООО «Вымпел К», компанию оштрафовали на общую сумму 500 000 руб., но она штрафы проигнорировала, уточняет Росприроднадзор. За неустранение нарушений ее повторно привлекли к ответственности, но новый штраф в 50 000 руб. также не был уплачен. Росприроднадзор рассчитал ущерб, нанесенный компанией экологии, он оценивается в 25,2 млн руб. Компания не стала компенсировать эту сумму добровольно, дело против нее рассматривается в суде. Росприроднадзор также обратился в Минэкологии Подмосковья по поводу надзора за использованием и охраной озера Глушица. Кроме того, ведомство попросило главу городского округа Жуковский принять меры реагирования. Информация о наличии свалки была направлена в МЧС и Роспотребнадзор.

Самолет «Уральских авиалиний» должен был выполнить рейс из «Жуковского» в Симферополь. По информации «Уральских авиалиний», он был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что при взлете в оба двигателя попали птицы, что вызвало отказ силовых установок. Это была стая чаек, которых могла привлечь свалка мусора. В результате лайнер экстренно сел на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Жуковский». На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб. Согласно данным МЧС, пострадали 76 человек, один из них госпитализирован.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии