Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд
Среда, 14 августа, стала новым худшим днем для американского рынка акций с начала года: индекс Dow Jones потерял 3,05%, почти на столько же снизился Nasdaq (-3,02%), S&P 500 – на 2,93%. В результате состояния десяти богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд, сообщает Forbes.
Сильнее всех пострадал лидер списка Forbes – основатель Amazon Джефф Безос, его состояние уменьшилось на $3,5 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Real-Time. На $3,2 млрд сократилось состояние руководителя Facebook Марка Цукерберга, на $3 млрд – состояние гендиректора и председателя совета директоров LVMH Бернара Арно.
Единственный миллиардер из первой десятки, чье состояние не изменилось, – бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, отмечает Forbes.
Причинами падения американского рыка 14 августа стали сообщения о приближающейся рецессии, снижение экономики Германии во II квартале года и замедление экономического роста Китая.
Предыдущий «худший день на Уолл-стрит» в этом году был зафиксирован 5 августа. Тогда богатейшие люди планеты в общей сложности потеряли $23 млрд. Больше всех пострадал Бернар Арно, чье состояние за сутки уменьшилось на $4 млрд.