В рыбопромышленной компании Глеба Франка сменился гендиректор
Виктор Литвиненко сменил Федора Кирсанова на посту генерального директора Русской рыбопромышленной компании (РРПК), принадлежащей предпринимателю Глебу Франку, говорится в сообщении компании.
В материале отмечается, что Литвиненко – опытный менеджер и уроженец Приморского края. До назначения на пост гендиректора он руководил Дальневосточным дивизионом компании. С 28 октября РРПК закрыла московский офис и перевела управление бизнесом во Владивосток. Разница во времени между московским и приморским офисами затрудняла рабочий процесс, объяснял представитель компании.
Смена адреса регистрации компании и релокация офиса – решение, продиктованное также сокращением административных расходов, добавили в РРПК. Компания намерена в ближайшее время существенно обновить флот, заняться развитием кадрового центра РРПК и выходом на новые рынки сбыта, отмечается в сообщении.
Кирсанов возглавлял компанию с 2018 г., до перехода в РРПК он занимал руководящие должности в «Объединенных машиностроительных заводах», золотодобывающей компании «Полюс», Объединенной судостроительной корпорации. До Кирсанова компанией много лет руководил Андрей Тетеркин, миноритарный акционер РРПК. Его уход источники «Ведомостей» связывали с неудачной реализацией крабового проекта компании.
РРПК в 2011 г. основали брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев и Глеб Франк, зять миллиардера Геннадия Тимченко. Компания объединяет несколько рыбодобывающих предприятий на Дальнем Востоке. В прошлом году Франк с Воробьевым решили разойтись: в апреле 2018 г. долю Воробьева в компаниях группы выкупил Франк – теперь ему принадлежит 89,95% компании.