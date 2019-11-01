В рыбопромышленной компании Глеба Франка сменился гендиректор

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WSJ узнала о покупке сыном Юсуфова офиса в Кремниевой долине за $72 млн

Deutsche Bank продал дорогостоящую недвижимость в Кремниевой долине в США сыну бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова – бизнесмену Виталию Юсуфову – вопреки возражениям комитета банка по репутационным рискам в США. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы и источники, знакомые с ситуацией.

По данным газеты, речь идет об одноэтажном офисном комплексе, сделанном в испанском колониальном стиле, с модернистским дизайном середины ХХ в. и дорогими садами. Он был построен в первой половине 1950-х гг. и служил штаб-квартирой издания Sunset Magazine, которым владела корпорация Time. Его площадь – 6,6 акра (около 26 700 кв. м).

Как пишет WSJ, Deutsche Bank приобрел комплекс в 2016 г. в интересах своих клиентов, а в следующем году из-за высоких цен на недвижимость в Кремниевой долине выставил его на продажу. В апреле 2018 г. Виталий Юсуфов выразил намерение купить комплекс через фирму Willow Project LLC, на 100% принадлежащую ему и зарегистрированную в американском штате Делавэр. Он предложил $72 млн наличными с невозвратным депозитом в $15 млн и закрытием в течение 15 рабочих дней.

Deutsche Bank оказался в затруднительном положении, пишет WSJ. Подразделение по управлению активами банка обязано продавать активы по максимально высоким ценам, но топ-менеджеры беспокоились о том, что сделка привлечет внимание нежелательным привлечением российских денег в США. Более того, банк признал Виталия Юсуфова «политически уязвимым человеком».

Несмотря на это, подразделения, отвечающие за контроль над операциями по отмыванию денег, утвердили сделку. Но они посчитали нужным передать информацию о ней комитету Deutsche Bank по репутационным рискам в США. Сомнения, отмечает WSJ, вызывало, в частности, происхождение $72 млн, предложенных Юсуфовым за недвижимость.

Американский комитет отказался согласовать сделку. Он сослался на политический климат, возможность новых санкций против России и материальный риск для банка. Команда, отвечающая на недвижимость в Deutsche Bank, подала апелляцию. В конце апреля глобальной комитет банка по репутационным рискам провел телефонную конференцию. На ней прошло голосование по сделке, в ходе которого шестеро участников из семи проголосовали за то, чтобы ее заключить.

В мае того же года офисный комплекс был передан Willow Project.

Виталий Юсуфов, пишет WSJ, работал в «Газпроме». В 2011 г. он играл ключевую роль в сделке под передаче ВТБ контроля над Банком Москвы. Его отец Игорь Юсуфов занимал должность министра энергетики с 2001 по 2004 г. В разное время входил в советы директоров «Газпрома», «Роснефти», «Транснефти». С 2011 г. занимается частной инвестиционной деятельностью через учрежденную им корпорацию «Энергия».

Ни Юсуфов-старший, ни Юсуфов-младший не ответили на запрос о комментарии.