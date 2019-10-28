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Компания Глеба Франка перевела головной офис во Владивосток

Русская рыбопромышленная компания Глеба Франка перевела головной офис из Москвы во Владивосток. Разница во времени между московским и приморским офисами затрудняла рабочий процесс, говорится в сообщении компании. Столичный офис компания закрыла.

«Смена адреса регистрации и релокация офиса – логичное решение для компании, операционная деятельность которой ведется на Дальнем Востоке», – приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Федора Кирсанова.

В Москве находились юридический и финансовый департаменты компании, а также подразделения по связям с общественностью и государственными органами. Функции некоторых из них дублировались во владивостокском офисе. На Дальнем Востоке у компании работает промысловый флот, в Приморском крае строится береговой рыбоперерабатывающий завод, работает завод в Мурманске и там же строится второй завод.

Согласно ЕГРЮЛ, Франку принадлежит 89,95% долей в Русской рыбопромышленной компании.