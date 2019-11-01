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«Транснефть» выиграла у «Независимой газеты» суд о защите репутации

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск компании «Транснефть» к редакции «Независимой газеты» и ее автору, директору Фонда прогрессивной политики Олегу Бондаренко, о защите деловой репутации, следует из карточки дела на сайте суда. Информации о решении там нет.

Как уточняет пресс-служба «Транснефти», суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию «Транснефти» сведения, упоминающиеся в статье «Будем компаундировать. Правда о «грязной» нефти». Она была опубликована в июне этого года. В ней рассказывалось о том, как «Транснефть» планирует решать проблему загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».

«Ведомости» запросили комментарий редакции «Независимой газеты».

Суд обязал редакцию в течение пяти дней с даты вступления в силу решения удалить спорную статью из интернет-версии издания и опубликовать опровержение, отмечает «Транснефть». Кроме того, суд обязал солидарно взыскать с издания и автора статьи в пользу «Транснефти» компенсацию в 1,5 млн руб.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по «Дружбе» загрязненной российской нефти Urals. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. «Транснефть» объяснила это умышленным загрязнением нефти и мошенничеством с поставками. 24 апреля прокачка некачественной нефти в Белоруссию и европейские страны была приостановлена. Всего было загрязнено, по разным оценкам, 3–5 млн т нефти. Российская и белорусская стороны договорились очистить «Дружбу» от загрязненной нефти при помощи реверсной схемы. В России по факту умышленного загрязнения нефти было возбуждено уголовное дело.

Совет директоров «Транснефти» в июле определил размер компенсаций нефтяным компаниям за загрязнение их нефти в «Дружбе». За каждый баррель сырья она заплатит до $15. Общий размер компенсаций не превысит $45–75 млн.