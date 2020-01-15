«Конкорд» прокомментировал планы Путина по бесплатному школьному питанию
Комбинат питания «Конкорд», принадлежавший ранее бизнесмену Евгению Пригожину, не будет участвовать в обеспечении бесплатным питанием учащихся начальных классов, сообщил «Открытым медиа» представитель компании. Ввести бесплатные обеды в школах предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
По словам представителя «Конкорда», компания загружена на 100% и не заинтересована в дальнейшем расширении производственных мощностей. Пригожин также не заинтересован в организации питания в образовательных учреждениях и «никогда не выступал за бесплатное питание, но всегда выступал за качественное питание», добавил представитель «Конкорда».
«Конкорд» был одним из поставщиков питания в московские детские сады, где в декабре 2018 г. были зафиксированы случаи заболевания дизентерией. Мещанский суд Москвы в октябре 2019 г. обязал эту компанию и «Вито-1» Пригожина выплатить компенсации родителям отравившихся детей.
Пригожин перестал владеть комбинатом питания «Конкорд» в ноябре 2019 г. 100% компании перешли АО «Корпорация развития», бенефициаром и руководителем которого является Екатерина Росликова.