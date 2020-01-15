«Конкорд» прокомментировал планы Путина по бесплатному школьному питанию

По словам представителя «Конкорда», компания загружена на 100% и не заинтересована в дальнейшем расширении производственных мощностей. Пригожин также не заинтересован в организации питания в образовательных учреждениях и «никогда не выступал за бесплатное питание, но всегда выступал за качественное питание», добавил представитель «Конкорда».