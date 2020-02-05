Adidas и Nike закроют часть своих магазинов в Китае из-за коронавируса

Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухане в конце декабря. Число зараженных в Китае превысило 24 300 человек, более 490 человек погибли. Заболевших вирусом также выявили еще в 24 странах, в том числе два случая в России – в Тюменской области и Забайкалье.