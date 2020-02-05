Adidas и Nike закроют часть своих магазинов в Китае из-за коронавируса
Adidas и Nike объявили о временном закрытии значительной части своих магазинов в Китае из-за вспышки коронавируса. Точное число закрытых магазинов и как долго они не будут работать, в компаниях не уточнили.
В пресс-службе Adidas рассказали Reuters, что бизнес компании в Китае «сейчас переживает тяжелые времена». Делать выводы о том, насколько существенным окажется это «негативное влияние», пока рано, отметили в компании. В сообщении Nike говорится о закрытии «около половины» магазинов. Те, что остаются открытыми, работают по сокращенному графику.
Ранее из-за коронавируса работу своих магазинов в Китае приостановила компания Apple. Около 2000 кофеен закрыла Starbucks, аналогичное решение принял McDonald's.
Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухане в конце декабря. Число зараженных в Китае превысило 24 300 человек, более 490 человек погибли. Заболевших вирусом также выявили еще в 24 странах, в том числе два случая в России – в Тюменской области и Забайкалье.