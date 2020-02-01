Apple приостановила работу своих магазинов в Китае из-за коронавируса

Власти Китая объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане 31 декабря. По данным на 1 февраля было известно об 11 821 заболевшем, жертвами инфекции стали 259 человек. В России выявлены два случая заболевания коронавирусом – у граждан Китая в Забайкалье и Тюмени.