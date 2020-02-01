Apple приостановила работу своих магазинов в Китае из-за коронавируса
Американская компания Apple решила приостановить работу своих офисов и магазинов в Китае из-за вспышки коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление корпорации. Мера будет действовать до 9 февраля. Онлайн-магазин Apple продолжит работу в Китае в обычном режиме.
Компания также решила ограничить поездки своих сотрудников в Китай. В китайских офисах Apple работников будут регулярно проверять на наличие симптомов коронавируса.
Власти Китая объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане 31 декабря. По данным на 1 февраля было известно об 11 821 заболевшем, жертвами инфекции стали 259 человек. В России выявлены два случая заболевания коронавирусом – у граждан Китая в Забайкалье и Тюмени.
Помимо Китая и России случаи заболевания коронавирусом зафиксированы еще в 21 стране, включая Вьетнам, Таиланд, Германию, Францию, Италию, США. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией.