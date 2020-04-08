ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов. Делистинг пройдет после добровольного выкупа акций, также одобренного советом директоров ТМК.
Вице-президент ТМК Владимир Шматович уточнил «Интерфаксу», что уйти с LSE компания планирует в июле.
ТМК проведет делистинг по двум причинам, сказал Шматович. По его словам, размещение на LSE сейчас не дает дополнительной ценности инвесторам, а после продажи американского подразделения компания сосредоточилась на потребностях внутреннего рынка.
По программе buyback, анонсированной ТМК, дочерний Волжский трубный завод направит добровольное предложение о выкупе обыкновенных акций по 61 руб. В 16.19 мск акции ТМК на Московской бирже продавались по 49,04 руб., на новостях о выкупе их цена преодолела планку в 56 руб. К 16.52 акции ТМК стоят 56,44 руб., прирост ко вчерашнему дню составил 20,96%.