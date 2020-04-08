ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

По программе buyback, анонсированной ТМК, дочерний Волжский трубный завод направит добровольное предложение о выкупе обыкновенных акций по 61 руб. В 16.19 мск акции ТМК на Московской бирже продавались по 49,04 руб., на новостях о выкупе их цена преодолела планку в 56 руб. К 16.52 акции ТМК стоят 56,44 руб., прирост ко вчерашнему дню составил 20,96%.