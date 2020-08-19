К Marriott подали иск в суд Лондона из-за утечки данных миллионов клиентов
Британский журналист и основатель консалтинговой компании Big Revolution Мартин Брайант подал в Высокий суд Лондона коллективный иск к международной компании по управлению гостиничными сетями Marriott International, которая допустила утечку личных данных сотен миллионов постояльцев cети отелей Starwood Hotels (сейчас является частью Marriott International) с июля 2014 г. по сентябрь 2018 г. Это одна из крупнейших утечек данных в истории, сообщает Financial Times.
Заявителями иска автоматически стали все лица из Англии и Уэльса, которые делали бронирования в Starwood Hotels (включая отели Sheraton и St. Regis) до 10 сентября 2018 г. ‒ за исключением тех, кто решил отказаться от претензий. Всего заявителей около 7 млн человек.
Мартин Брайант, которого представляет юридическая фирма Hausfield, требует возмещения ущерба за нарушение британского Закона о защите информации 1998 г. и Общего регламента защиты персональных данных, принятого в 2016 г. в ЕС. Сумма возмещения ущерба не раскрывается.
В июле 2019 г. Управление комиссара по информации (ICO), британское ведомство, регулирующее защиту персональных данных, заявило о намерении оштрафовать Marriott на 99 млн фунтов. Окончательное решение по возможному штрафу ожидается в сентябре 2020 г.
В 2018 г. крупнейший в мире гостиничный оператор Marriott International заявил об утечке данных 500 млн постояльцев сети отелей Starwood. Утечку обнаружили в начале сентября 2018 г., однако она могла начаться еще в 2014 г. Среди информации, к которой смогли получить доступ хакеры, были паспортные данные и данные банковских карт гостей.