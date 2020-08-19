К Marriott подали иск в суд Лондона из-за утечки данных миллионов клиентов

Заявителями иска автоматически стали все лица из Англии и Уэльса, которые делали бронирования в Starwood Hotels (включая отели Sheraton и St. Regis) до 10 сентября 2018 г. ‒ за исключением тех, кто решил отказаться от претензий. Всего заявителей около 7 млн человек.