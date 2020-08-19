Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

К Marriott подали иск в суд Лондона из-за утечки данных миллионов клиентов

Ведомости

Британский журналист и основатель консалтинговой компании Big Revolution Мартин Брайант подал в Высокий суд Лондона коллективный иск к международной компании по управлению гостиничными сетями Marriott International, которая допустила утечку личных данных сотен миллионов постояльцев cети отелей Starwood Hotels (сейчас является частью Marriott International) с июля 2014 г. по сентябрь 2018 г. Это одна из крупнейших утечек данных в истории, сообщает Financial Times.

Заявителями иска автоматически стали все лица из Англии и Уэльса, которые делали бронирования в Starwood Hotels (включая отели Sheraton и St. Regis) до 10 сентября 2018 г. ‒ за исключением тех, кто решил отказаться от претензий. Всего заявителей около 7 млн человек.

Мартин Брайант, которого представляет юридическая фирма Hausfield, требует возмещения ущерба за нарушение британского Закона о защите информации 1998 г. и Общего регламента защиты персональных данных, принятого в 2016 г. в ЕС. Сумма возмещения ущерба не раскрывается.

Ранее по теме: Крупнейшая в мире сеть отелей сообщила об утечке данных 500 млн клиентов

В июле 2019 г. Управление комиссара по информации (ICO), британское ведомство, регулирующее защиту персональных данных, заявило о намерении оштрафовать Marriott на 99 млн фунтов. Окончательное решение по возможному штрафу ожидается в сентябре 2020 г.

В 2018 г. крупнейший в мире гостиничный оператор Marriott International заявил об утечке данных 500 млн постояльцев сети отелей Starwood. Утечку обнаружили в начале сентября 2018 г., однако она могла начаться еще в 2014 г. Среди информации, к которой смогли получить доступ хакеры, были паспортные данные и данные банковских карт гостей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных