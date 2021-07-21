Компания Абрамовича и партнеров отказалась от планов строительства ЦБК за $1 млрд
«В Амурске раньше существовал ЦБК, но он закрылся после развала СССР. Была идея самим построить завод там же. Мы наняли иностранных консультантов, которые детально проработали этот проект, но даже при условии, что мы обеспечим завод сырьем, его IRR (внутренняя норма доходности. — РБК) была бы близка к нулю», — рассказал Лашкевич.
В 2018 г. RFP Group вел переговоры с китайской China Paper о строительстве завода. Российский холдинг должен был стать поставщиком сырья для завода – 400 000–600 000 куб. м древесины в год.
«Ребята из China Paper пришли к [вице-премьеру, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию] Трутневу и попросили девственного леса с [подведенной] инфраструктурой, где они поставили бы ЦБК. Но оказалось, что такого леса у нас уже нет и в лесосырьевой базе 70% — лиственница, а ее ЦБК стараются не использовать», — отметил Лашкевич. RFP Group предлагал свою низкосортную древесину и пытался привлечь к поставкам других лесозаготовителей, но китайскую сторону это не устроило.
Лашкевич пояснил, что, по большому счету, ЦБК на Дальнем Востоке – бессмысленная история. «Проще делать более скромные по инвестициям проекты по производству пеллет с рентабельностью на уровне 12–17%, чем строить гигант, который будет убыточным и станет постоянно просить господдержки», — добавил он.
RFP Group – самое крупное лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке, один из лидеров по экспорту леса в азиатские страны. Роман Абрамович и Александр Абрамов владеют 58% холдинга, остальные 42% принадлежат Российско-китайскому инвестиционному фонду – совместное предприятие РФПИ и China Investment Corporation.