Компания Абрамовича и партнеров отказалась от планов строительства ЦБК за $1 млрд

«Ребята из China Paper пришли к [вице-премьеру, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию] Трутневу и попросили девственного леса с [подведенной] инфраструктурой, где они поставили бы ЦБК. Но оказалось, что такого леса у нас уже нет и в лесосырьевой базе 70% — лиственница, а ее ЦБК стараются не использовать», — отметил Лашкевич. RFP Group предлагал свою низкосортную древесину и пытался привлечь к поставкам других лесозаготовителей, но китайскую сторону это не устроило.