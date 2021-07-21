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Компания Абрамовича и партнеров отказалась от планов строительства ЦБК за $1 млрд

Ведомости

Лесопромышленный холдинг RFP отказался от планов строительства целлюлозно-бумажного комбината на севере Хабаровского края, инвестиции в который должны были составить минимум $1 млрд, сообщил глава холдинга Константин Лашкевич в интервью РБК.

«В Амурске раньше существовал ЦБК, но он закрылся после развала СССР. Была идея самим построить завод там же. Мы наняли иностранных консультантов, которые детально проработали этот проект, но даже при условии, что мы обеспечим завод сырьем, его IRR (внутренняя норма доходности. — РБК) была бы близка к нулю», — рассказал Лашкевич.

В 2018 г. RFP Group вел переговоры с китайской China Paper о строительстве завода. Российский холдинг должен был стать поставщиком сырья для завода – 400 000–600 000 куб. м древесины в год.

«Ребята из China Paper пришли к [вице-премьеру, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию] Трутневу и попросили девственного леса с [подведенной] инфраструктурой, где они поставили бы ЦБК. Но оказалось, что такого леса у нас уже нет и в лесосырьевой базе 70% — лиственница, а ее ЦБК стараются не использовать», — отметил Лашкевич. RFP Group предлагал свою низкосортную древесину и пытался привлечь к поставкам других лесозаготовителей, но китайскую сторону это не устроило.

Лашкевич пояснил, что, по большому счету, ЦБК на Дальнем Востоке – бессмысленная история.  «Проще делать более скромные по инвестициям проекты по производству пеллет с рентабельностью на уровне 12–17%, чем строить гигант, который будет убыточным и станет постоянно просить господдержки», — добавил он.

RFP Group – самое крупное лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке, один из лидеров по экспорту леса в азиатские страны. Роман Абрамович и Александр Абрамов владеют 58% холдинга, остальные 42% принадлежат Российско-китайскому инвестиционному фонду – совместное предприятие РФПИ и China Investment Corporation.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных