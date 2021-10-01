Россия вдвое увеличит экспорт электроэнергии в Китай
По сравнению с плановыми объёмами в октябре 2021 г. рост составит около 90%, по сравнению с октябрём 2020 г. и допандемийного 2019 г. – в два раза.
Поставки будут осуществляться по всем трём высоковольтным линиям электропередачи, включая ЛЭП «Амурская – Хэйхэ» напряжением 500 кВ, построенную с участием «Интер РАО» в 2012 г.
Поставки осуществляются в рамках 25-летнего контракта с ГЭК Китая, заключённого в 2012 г., суммарным объёмом 100 млрд кВт-часов. Сейчас пропускная способность сечения Россия — Китай позволяет поставлять до 6-7 млрд кВт-часов электроэнергии в год. По итогам последних трёх лет (2018-2020 гг.) годовой объём поставок в Китай составлял около 3,1 млрд кВт-часов.