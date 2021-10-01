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Россия вдвое увеличит экспорт электроэнергии в Китай

Ведомости

Группа «Интер РАО» (единый оператор экспорта-импорта электроэнергии РФ) с 1 октября увеличит объём поставок электроэнергии в Китай в связи с поступившей заявкой Государственной электросетевой компании (ГЭК) этой страны, сообщил «Ведомостям» представитель «Интер РАО».

По сравнению с плановыми объёмами в октябре 2021 г. рост составит около 90%, по сравнению с октябрём 2020 г. и допандемийного 2019 г. – в два раза.

Поставки будут осуществляться по всем трём высоковольтным линиям электропередачи, включая ЛЭП «Амурская – Хэйхэ» напряжением 500 кВ, построенную с участием «Интер РАО» в 2012 г.

Поставки осуществляются в рамках 25-летнего контракта с ГЭК Китая, заключённого в 2012 г., суммарным объёмом 100 млрд кВт-часов. Сейчас пропускная способность сечения Россия — Китай позволяет поставлять до 6-7 млрд кВт-часов электроэнергии в год. По итогам последних трёх лет (2018-2020 гг.) годовой объём поставок в Китай составлял около 3,1 млрд кВт-часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных