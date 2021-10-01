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С бывшего совладельца Yota Адоньева сняли судимость в США по делу 1998 года

Ведомости

Американский окружной суд удовлетворил петицию российского бизнесмена Сергея Адоньева и снял с него судимость по делу 23-летней давности, сообщает РБК со ссылкой на решение суда и адвоката истца.

Сергей Адоньев — основатель компании «Скартел», работающей под брендом Yota — попал в список разыскиваемых Интерполом в 1995 г. по ордеру генпрокуратуры Казахстана. Согласно обвинению, Адоньев хотел поставить в Казахстан кубинский сахар на сумму $6,7 млн через свою компанию MCW Enterprises, зарегистрированную в США, и подозревался в даче взяток казахстанским чиновникам за решение вопроса о поставке в его пользу.

Американские правоохранители пришли к выводу, что компания Адоньева нарушает запрет на торговлю с Кубой, введенный в 1960 г. Вместе с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег предпринимателю грозило 127 лет тюрьмы, поэтому он частично признал вину, чтобы получить минимальный срок. Тогда ему был назначен штраф в размере $4 млн и 30 месяцев заключения за мошенничество, пишет РБК.

В своей петиции, как сообщает РБК, Адоньев утверждает, что он был обвинен в банковском мошенничестве по платежам между MCW и казахстанской компанией ICBC: якобы по контракту с ICBC его компания договорилась поставить сахар с предоплатой 100%, но казахстанская сторона оплатила его лишь частично, что освободило MCW от исполнения обязательств.

Поэтому, по мнению Адоньева, это было не мошенничество, а «не более чем гражданско-правовой спор по поводу оплаты». Кроме того, он обосновал в петиции свое решение признать вину советом адвоката, который ввел его в заблуждение, заверив, что это не приведет к иммиграционным последствиям. В 1999 г. Адоньев был депортирован из США с фактическим запретом на въезд, а в 2018 г. в связи с этим уголовным делом был лишен гражданства Болгарии. Отмечается, что для предпринимателя удовлетворение петиции будет означать отмену ограничений на въезд в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных