С бывшего совладельца Yota Адоньева сняли судимость в США по делу 1998 года
Сергей Адоньев — основатель компании «Скартел», работающей под брендом Yota — попал в список разыскиваемых Интерполом в 1995 г. по ордеру генпрокуратуры Казахстана. Согласно обвинению, Адоньев хотел поставить в Казахстан кубинский сахар на сумму $6,7 млн через свою компанию MCW Enterprises, зарегистрированную в США, и подозревался в даче взяток казахстанским чиновникам за решение вопроса о поставке в его пользу.
Американские правоохранители пришли к выводу, что компания Адоньева нарушает запрет на торговлю с Кубой, введенный в 1960 г. Вместе с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег предпринимателю грозило 127 лет тюрьмы, поэтому он частично признал вину, чтобы получить минимальный срок. Тогда ему был назначен штраф в размере $4 млн и 30 месяцев заключения за мошенничество, пишет РБК.
В своей петиции, как сообщает РБК, Адоньев утверждает, что он был обвинен в банковском мошенничестве по платежам между MCW и казахстанской компанией ICBC: якобы по контракту с ICBC его компания договорилась поставить сахар с предоплатой 100%, но казахстанская сторона оплатила его лишь частично, что освободило MCW от исполнения обязательств.
Поэтому, по мнению Адоньева, это было не мошенничество, а «не более чем гражданско-правовой спор по поводу оплаты». Кроме того, он обосновал в петиции свое решение признать вину советом адвоката, который ввел его в заблуждение, заверив, что это не приведет к иммиграционным последствиям. В 1999 г. Адоньев был депортирован из США с фактическим запретом на въезд, а в 2018 г. в связи с этим уголовным делом был лишен гражданства Болгарии. Отмечается, что для предпринимателя удовлетворение петиции будет означать отмену ограничений на въезд в США.