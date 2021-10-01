С бывшего совладельца Yota Адоньева сняли судимость в США по делу 1998 года

Поэтому, по мнению Адоньева, это было не мошенничество, а «не более чем гражданско-правовой спор по поводу оплаты». Кроме того, он обосновал в петиции свое решение признать вину советом адвоката, который ввел его в заблуждение, заверив, что это не приведет к иммиграционным последствиям. В 1999 г. Адоньев был депортирован из США с фактическим запретом на въезд, а в 2018 г. в связи с этим уголовным делом был лишен гражданства Болгарии. Отмечается, что для предпринимателя удовлетворение петиции будет означать отмену ограничений на въезд в США.