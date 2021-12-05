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Бизнес

В строительство ГОКа в Забайкалье инвестируют 15 млрд рублей

Ведомости

В Забайкальском крае компания «Мангазея Золото» реализует проект по строительству горноперерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения «Наседкино». Инвестиции составят порядка 15 млрд руб. до 2022 г. включительно, сообщил оператор премии «Звезда Дальнего Востока», номинантом которой стала «Мангазея Золото».

Компания, один из крупных производителей золота, уже вложила в строительство 13,7 млрд руб.

Общие ресурсы золота превышают 170 тонн (22,5 тонн — месторождение «Наседкино»; 67 тонн — месторождение «Кочковское»; 76 тонн — месторождение «Итака»; 5,5 тонн — месторождение «Савкино»), передает ТАСС со ссылкой на данные компании. 

Месторождение «Наседкино» ввели в эксплуатацию в 2021 г., выход «Наседкино» на проектную мощность в 1 млн тонн руды в год с извлечением более 90% обеспечит добычу до 2,5 тонны золота в год.

Проект входит в территорию опережающего развития «Забайкалье», которая дает ряд преференций инвесторам, отмечала ранее пресс-служба правительства региона. Благодаря развитию комбината в Могочинском районе появится 550 рабочих мест, говорил сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

В сентябре ГК «Мангазея» отчиталась за II квартал и первое полугодие 2021 г. по производственным и финансовым показателям своих золотодобывающих активов. Так, общий объем производства золота во II квартале 2021 года увеличился на 92,6% по сравнению со II кварталом 2020 года, до 17,6 тыс. унций (547 кг).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных