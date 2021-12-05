В строительство ГОКа в Забайкалье инвестируют 15 млрд рублей

В сентябре ГК «Мангазея» отчиталась за II квартал и первое полугодие 2021 г. по производственным и финансовым показателям своих золотодобывающих активов. Так, общий объем производства золота во II квартале 2021 года увеличился на 92,6% по сравнению со II кварталом 2020 года, до 17,6 тыс. унций (547 кг).