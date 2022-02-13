Самолету украинской SkyUp запретили совершить посадку в Киеве
Самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший из португальской Мадейры в Киев, был вынужден совершить посадку в Кишеневе. Такое решение было принято в связи с запретом владельца самолета на вход в воздушное пространство Украины, говорится на сайте авиакомпании.
«12 февраля лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил авиакомпании о немедленном запрете на вход самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев», — говорится в сообщении.
SkyUp совместно с посольством Украины в Молдове обеспечит возвращение пассажиров на Украину, перевозчик договорился об организации трансфера 175 человек в Киев. Посол Украины в Молдове Марк Шевченко сразу же отреагировал на запрос авиакомпании, отмечает SkyUp.
По словам пассажиров, информация о том, что борт сядет не в Киеве, появилась за два часа до посадки в Борисполе. Согласно расписанию, самолет должен был приземлиться в киевском аэропорту в 03:50.
Международные страховые компании готовятся объявить о прекращении действия страховок в небе над Украиной, авиасообщение с другими странами может быть заблокировано с 14 февраля, сообщило 12 февраля издание «Страна.ua» со ссылкой на источники. По их данным, страховое покрытие для всех воздушных судов на Украине перестанет действовать через 48 часов.
«Ни один самолет не вылетит и не взлетит с Украины примерно с середины дня понедельника», — сказал источник.
Нидерландская авиакомпания KLM заявила о прекращении полетов на Украину из-за угрозы российского вторжения, сообщало также издание De Telegraaf со ссылкой на официального представителя компании.