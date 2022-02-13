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Самолету украинской SkyUp запретили совершить посадку в Киеве

Ведомости

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший из португальской Мадейры в Киев, был вынужден совершить посадку в Кишеневе. Такое решение было принято в связи с запретом владельца самолета на вход в воздушное пространство Украины, говорится на сайте авиакомпании. 

«12 февраля лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил авиакомпании о немедленном запрете на вход самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев», — говорится в сообщении.

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SkyUp совместно с посольством Украины в Молдове обеспечит возвращение пассажиров на Украину, перевозчик договорился об организации трансфера 175 человек в Киев. Посол Украины в Молдове Марк Шевченко сразу же отреагировал на запрос авиакомпании, отмечает SkyUp. 

По словам пассажиров, информация о том, что борт сядет не в Киеве, появилась за два часа до посадки в Борисполе. Согласно расписанию, самолет должен был приземлиться в киевском аэропорту в 03:50.

Международные страховые компании готовятся объявить о прекращении действия страховок в небе над Украиной, авиасообщение с другими странами может быть заблокировано с 14 февраля, сообщило 12 февраля издание «Страна.ua» со ссылкой на источники. По их данным, страховое покрытие для всех воздушных судов на Украине перестанет действовать через 48 часов.

«Ни один самолет не вылетит и не взлетит с Украины примерно с середины дня понедельника», — сказал источник.

Нидерландская авиакомпания KLM заявила о прекращении полетов на Украину из-за угрозы российского вторжения, сообщало также издание De Telegraaf со ссылкой на официального представителя компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных