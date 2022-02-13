Самолету украинской SkyUp запретили совершить посадку в Киеве

Международные страховые компании готовятся объявить о прекращении действия страховок в небе над Украиной, авиасообщение с другими странами может быть заблокировано с 14 февраля, сообщило 12 февраля издание «Страна.ua» со ссылкой на источники. По их данным, страховое покрытие для всех воздушных судов на Украине перестанет действовать через 48 часов.