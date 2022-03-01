Датский регулятор разрешил достроить газопровод Baltic Pipe
Датское агентство по охране окружающей среды разрешило возобновить строительство газопровода Baltic Pipe на тех наземных участках, где оно было приостановлено в прошлом году. Об этом сообщает польский оператор национальной сети газопроводов Gaz-System, участвующий в строительстве со стороны Польши.
В результате оператор датского участка Energinet сможет продолжить строительство в восточной части полуострова Ютландия и в западной части острова Фюн. «Работы на 40-километровом трубопроводе в восточной части Ютландии и 38-километровом участке в западной части Фюна начнутся незамедлительно. Новое экологическое разрешение включает в себя несколько дополнительных требований для защиты дикой природы во время и после строительства», — говорится в сообщении.
Первоначально запланированная дата ввода газопровода в эксплуатацию — 1 октября 2022 г. — остается неизменной. Ожидается, что сначала мощность Baltic Pipe составит от 2 млрд до 3 млрд куб. м в год, а на полную мощность в 10 млрд куб. м в год магистраль выйдет с начала следующего года.
«Строительство газопровода Baltic Pipe в Польше идет по намеченному графику, так что 1 октября 2022 г. первый газ с норвежского шельфа пойдет в Польшу», — отмечает Gaz-System.
Baltic Pipe строится для поставок в Польшу газа из норвежского сектора Северного моря через территорию Дании. В июле 2019 г. датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe, однако в июне прошлого года оно было отозвано. Причиной стало то, что агентство недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода.
Варшава продвигала проект в качестве замены российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2». Польская энергетическая компания PGNIG ранее заявляла, что не намерена заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом». Текущий контракт (Ямальское соглашение), подписанный в 2010 г., истекает в конце этого года. По нему Польша получает около 10 млрд куб. м российского газа в год.