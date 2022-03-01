Газета
Бизнес

Датский регулятор разрешил достроить газопровод Baltic Pipe

Ведомости

Датское агентство по охране окружающей среды разрешило возобновить строительство газопровода Baltic Pipe на тех наземных участках, где оно было приостановлено в прошлом году. Об этом сообщает польский оператор национальной сети газопроводов Gaz-System, участвующий в строительстве со стороны Польши.

В результате оператор датского участка Energinet сможет продолжить строительство в восточной части полуострова Ютландия и в западной части острова Фюн. «Работы на 40-километровом трубопроводе в восточной части Ютландии и 38-километровом участке в западной части Фюна начнутся незамедлительно. Новое экологическое разрешение включает в себя несколько дополнительных требований для защиты дикой природы во время и после строительства», — говорится в сообщении.

Первоначально запланированная дата ввода газопровода в эксплуатацию — 1 октября 2022 г. — остается неизменной. Ожидается, что сначала мощность Baltic Pipe составит от 2 млрд до 3 млрд куб. м в год, а на полную мощность в 10 млрд куб. м в год магистраль выйдет с начала следующего года.

«Строительство газопровода Baltic Pipe в Польше идет по намеченному графику, так что 1 октября 2022 г. первый газ с норвежского шельфа пойдет в Польшу», — отмечает Gaz-System.

Baltic Pipe строится для поставок в Польшу газа из норвежского сектора Северного моря через территорию Дании. В июле 2019 г. датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe, однако в июне прошлого года оно было отозвано. Причиной стало то, что агентство недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода.

Варшава продвигала проект в качестве замены российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2». Польская энергетическая компания PGNIG ранее заявляла, что не намерена заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом». Текущий контракт (Ямальское соглашение), подписанный в 2010 г., истекает в конце этого года. По нему Польша получает около 10 млрд куб. м российского газа в год.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных