Датский регулятор разрешил достроить газопровод Baltic Pipe

Первоначально запланированная дата ввода газопровода в эксплуатацию — 1 октября 2022 г. — остается неизменной. Ожидается, что сначала мощность Baltic Pipe составит от 2 млрд до 3 млрд куб. м в год, а на полную мощность в 10 млрд куб. м в год магистраль выйдет с начала следующего года.