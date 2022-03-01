Мексика отказалась вводить санкции в отношении России

24 февраля Путин объявил о начале военной операции России в Донбассе, целью которой назвал защиту людей, подвергающихся «издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом президент заявил об отсутствии планов оккупировать Украину. В то же время Москва, по его словам, стремится к демилитаризации и денацификации республики.