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Бизнес

Мексика отказалась вводить санкции в отношении России

Ведомости

Мексика не будет вводить санкции против России, заявил на пресс-конференции президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Мы не будем принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения со всеми правительствами», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Мексика хотела бы сохранить возможность диалога со всеми участниками конфликта на Украине, пояснил политик. По его мнению, в текущей ситуации должна сохраняться «внешнеполитическая сдержанность», поэтому страна не собирается участвовать в происходящем.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На следующий день он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с указанными территориями, подразумевающих в том числе военную помощь.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции России в Донбассе, целью которой назвал защиту людей, подвергающихся «издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом президент заявил об отсутствии планов оккупировать Украину. В то же время Москва, по его словам, стремится к демилитаризации и денацификации республики.

США, Евросоюз, Великобритания, Канада и ряд других государств осудили действия России и призвали ее прекратить боевые действия. Западные государства ввели жесткие санкции против страны, которые затронули финансовую, экономическую и торговую сферы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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