Мексика отказалась вводить санкции в отношении России
Мексика не будет вводить санкции против России, заявил на пресс-конференции президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
«Мы не будем принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения со всеми правительствами», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Мексика хотела бы сохранить возможность диалога со всеми участниками конфликта на Украине, пояснил политик. По его мнению, в текущей ситуации должна сохраняться «внешнеполитическая сдержанность», поэтому страна не собирается участвовать в происходящем.
21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На следующий день он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с указанными территориями, подразумевающих в том числе военную помощь.
24 февраля Путин объявил о начале военной операции России в Донбассе, целью которой назвал защиту людей, подвергающихся «издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом президент заявил об отсутствии планов оккупировать Украину. В то же время Москва, по его словам, стремится к демилитаризации и денацификации республики.
США, Евросоюз, Великобритания, Канада и ряд других государств осудили действия России и призвали ее прекратить боевые действия. Западные государства ввели жесткие санкции против страны, которые затронули финансовую, экономическую и торговую сферы.