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Французский министр пообещал «тотальную» экономическую войну России

Ведомости

Евросоюз намерен развернуть «тотальную» экономическую войну против России, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну против России. Российский народ расплатится за ее последствия», — заявил Ле Мэр в прямом эфире радиостанции France Info ( цитата по ТАСС). Он также подчеркнул, что уже введенные экономические санкции против страны оказались «необычайно эффективными».

Несмотря на то что такие ограничения могут нанести урон и экономике ЕС, глава французского минфина заверил, что «страдать будет Россия, а не Европа». «США и Европа вместе образуют самый могущественный экономический блок на планете. Мы вызовем крушение российской экономики», — заключил он.

Ранее ЕС ввел санкции против Альфа-банка, «Открытия», банка «Россия» и Промсвязьбанка из-за российской военной операции на Украине. Им отрезан доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, а также запрещено предоставление технической помощи или торговли продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах. В минувшую пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции Евросоюза затронут 70% рынка банковских услуг России и важные госкомпании. 

Помимо этого ЕС ввел новые персональные санкции против российских бизнесменов, политиков, топ-менеджеров госкомпаний, а также телеведущих российских государственных телеканалов. Среди политиков санкции коснулись пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минстроя Ирека Файзуллина и министра транспорта Дмитрия Савельева.

Ограничения также коснулись ряда российских бизнесменов, включая совладельцев «Альфа-банка» и холдинга LetterOne Михаила Фридмана и Петра Авена, основного владельца «Севергрупп» Алексея Мордашова, главу «Транснефти» Николая Токарева, главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и основного владельца холдинга USM Алишера Усманова.

Санкции были введены после объявления 24 февраля о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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