Французский министр пообещал «тотальную» экономическую войну России

Ранее ЕС ввел санкции против Альфа-банка, «Открытия», банка «Россия» и Промсвязьбанка из-за российской военной операции на Украине. Им отрезан доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, а также запрещено предоставление технической помощи или торговли продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах. В минувшую пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции Евросоюза затронут 70% рынка банковских услуг России и важные госкомпании.