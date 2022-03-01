Французский министр пообещал «тотальную» экономическую войну России
Евросоюз намерен развернуть «тотальную» экономическую войну против России, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну против России. Российский народ расплатится за ее последствия», — заявил Ле Мэр в прямом эфире радиостанции France Info ( цитата по ТАСС). Он также подчеркнул, что уже введенные экономические санкции против страны оказались «необычайно эффективными».
Несмотря на то что такие ограничения могут нанести урон и экономике ЕС, глава французского минфина заверил, что «страдать будет Россия, а не Европа». «США и Европа вместе образуют самый могущественный экономический блок на планете. Мы вызовем крушение российской экономики», — заключил он.
Ранее ЕС ввел санкции против Альфа-банка, «Открытия», банка «Россия» и Промсвязьбанка из-за российской военной операции на Украине. Им отрезан доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, а также запрещено предоставление технической помощи или торговли продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах. В минувшую пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции Евросоюза затронут 70% рынка банковских услуг России и важные госкомпании.
Помимо этого ЕС ввел новые персональные санкции против российских бизнесменов, политиков, топ-менеджеров госкомпаний, а также телеведущих российских государственных телеканалов. Среди политиков санкции коснулись пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минстроя Ирека Файзуллина и министра транспорта Дмитрия Савельева.
Ограничения также коснулись ряда российских бизнесменов, включая совладельцев «Альфа-банка» и холдинга LetterOne Михаила Фридмана и Петра Авена, основного владельца «Севергрупп» Алексея Мордашова, главу «Транснефти» Николая Токарева, главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и основного владельца холдинга USM Алишера Усманова.
Санкции были введены после объявления 24 февраля о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».