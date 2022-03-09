Всемирный экономический форум в Давосе прекратил контакты с российскими организациями
«Мы не сотрудничаем ни с одним лицом, находящимся под санкциями, и заморозили все отношения с российскими организациями», — заявила представитель ВЭФ Аманда Руссо.
Очное собрание ВЭФ в Давосе должно пройти 22-26 мая текущего года. Всемирный экономический форум ранее традиционно проходил зимой в Давосе, однако в 2021 г. его было решено перенести в Сингапур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе. Провести форум планировалось в период с 17 по 20 августа. Позднее организаторы отменили форум.
Ранее сегодня Евросоюз ввел персональные санкции в отношении 160 россиян, среди которых 14 крупных бизнесменов и 146 членов Совета Федерации. 23 февраля Брюссель наложил ограничительные меры на 351 депутата Госдумы, выступившего за признание ДНР и ЛНР. Меру распространили на 27 организаций, включая банки, которые, как считают в ЕС, финансируют спецоперацию на Украине.
Также ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Аналогичные меры реализовали в отношении российских бизнесменов, политиков, топ-менеджеров госкомпаний, а также телеведущих российских государственных телеканалов. Вдобавок ЕС заморозил активы Центробанка, запретил операции с ним и другими правительственными учреждениями, а также запретил экспорт ряда товаров, в том числе высоких технологий.