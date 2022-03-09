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Всемирный экономический форум в Давосе прекратил контакты с российскими организациями

Ведомости

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе прекратил контакты с россиянами, попавшими под санкции, а также заморозил сотрудничество со всеми российскими организациями. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя форума.

«Мы не сотрудничаем ни с одним лицом, находящимся под санкциями, и заморозили все отношения с российскими организациями», — заявила представитель ВЭФ Аманда Руссо.

Очное собрание ВЭФ в Давосе должно пройти 22-26 мая текущего года. Всемирный экономический форум ранее традиционно проходил зимой в Давосе, однако в 2021 г. его было решено перенести в Сингапур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе. Провести форум планировалось в период с 17 по 20 августа. Позднее организаторы отменили форум.

Ранее сегодня Евросоюз ввел персональные санкции в отношении 160 россиян, среди которых 14 крупных бизнесменов и 146 членов Совета Федерации. 23 февраля Брюссель наложил ограничительные меры на 351 депутата Госдумы, выступившего за признание ДНР и ЛНР. Меру распространили на 27 организаций, включая банки, которые, как считают в ЕС, финансируют спецоперацию на Украине.

Также ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Аналогичные меры реализовали в отношении российских бизнесменов, политиков, топ-менеджеров госкомпаний, а также телеведущих российских государственных телеканалов. Вдобавок ЕС заморозил активы Центробанка, запретил операции с ним и другими правительственными учреждениями, а также запретил экспорт ряда товаров, в том числе высоких технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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