Bloomberg: китайские компании начали покупать уголь и нефть в России за юани

Сообщается, что несколько китайских компаний приобрели российский уголь за юани в марте. Это будут первые поставки сырья, расчеты за которые осуществлялись в китайской валюте, с тех пор как США и Европа ввели санкции против России из-за военной операции на Украине и отрезали ряд российских банков от международной системы расчетов SWIFT.