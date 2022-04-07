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Bloomberg: китайские компании начали покупать уголь и нефть в России за юани

Ведомости

Первые поставки угля и нефти из России, оплаченные в юанях, поступят в Китай в апреле и мае текущего года, пишет Bloomberg со ссылкой на китайскую консалтинговую фирму Fenwei Energy Information Service.

Сообщается, что несколько китайских компаний приобрели российский уголь за юани в марте. Это будут первые поставки сырья, расчеты за которые осуществлялись в китайской валюте, с тех пор как США и Европа ввели санкции против России из-за военной операции на Украине и отрезали ряд российских банков от международной системы расчетов SWIFT.

Агентство отмечает, что российские нефтетрейдеры предоставили китайским покупателям возможность оплаты поставок в юанях. Частные нефтепереработчики в Китае в мае получат первые партии нефти сорта ESPO (ВСПО), приобретенные за юани.

Китайские компании традиционно приобретали уголь в России за доллары, однако вслед за отключением ряда российских банков от SWIFT многие китайские покупатели приостановили сделки, отмечает Bloomberg. Россия в прошлом году заняла второе место среди крупнейших поставщиков угля в КНР, потеснив Австралию на фоне ухудшения отношений между Пекином и Канберрой.

Агентство Reuters сообщает, что китайские госкомпании сохраняют действующие контракты на поставки нефти из России, но пока воздерживаются от заключения новых на фоне осторожной политики Пекина в связи с западными санкциями. По словам собеседников агентства, энергетические компании Китая PetroChina, Sinopec, Sinochem и CNOOC решили не участвовать в торгах российской нефтью с поставками в мае.

В МИД КНР ранее допустили переход на рубли и юани в торговле энергоносителями с Россией. «При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями. Использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты», — заявили во внешнеполитическом ведомстве в конце марта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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