Kinross продала свои российские активы за $340 млн
Канадская корпорация Kinross Gold закрыла сделку по продаже своих активов в России ГК Highland Gold Mining за $340 млн, говорится на сайте Kinross. Компания уже получила $300 млн на свой банковский счет, а еще $40 млн получит через год после закрытия сделки.
В компании отметили, что изначально сумма сделки должна была составить $680 млн. Из них при закрытии сделки Kinross получила бы $100 млн, а остальные $580 млн выплачивались бы ежегодными платежами с 2023 по 2027 г.
«Стоимость сделки была скорректирована сторонами после её рассмотрения недавно сформированной подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, которая одобрила сделку при условии, что её стоимость не будет превышать $340 млн. По итогам получения разрешения и закрытия сделки Kinross вышел из всех своих активов в России», — пояснили в компании.
На сайте компании говорится, что Kinross начала инвестировать в российскую золотодобывающую промышленность в 1995 г. и с того времени инвестиции составили более $3,5 млрд. Среди проектов компании — рудники «Купол» и «Двойной», а также месторождение «Чульбаткан» на Дальнем Востоке. Число сотрудников компании в России — более 2000.