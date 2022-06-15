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Kinross продала свои российские активы за $340 млн

Ведомости

Канадская корпорация Kinross Gold закрыла сделку по продаже своих активов в России ГК Highland Gold Mining за $340 млн, говорится на сайте Kinross. Компания уже получила $300 млн на свой банковский счет, а еще $40 млн получит через год после закрытия сделки.

В компании отметили, что изначально сумма сделки должна была составить $680 млн. Из них при закрытии сделки Kinross получила бы $100 млн, а остальные $580 млн выплачивались бы ежегодными платежами с 2023 по 2027 г.

«Стоимость сделки была скорректирована сторонами после её рассмотрения недавно сформированной подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, которая одобрила сделку при условии, что её стоимость не будет превышать $340 млн. По итогам получения разрешения и закрытия сделки Kinross вышел из всех своих активов в России», — пояснили в компании.

На сайте компании говорится, что Kinross начала инвестировать в российскую золотодобывающую промышленность в 1995 г. и с того времени инвестиции составили более $3,5 млрд. Среди проектов компании — рудники «Купол» и «Двойной», а также месторождение «Чульбаткан» на Дальнем Востоке. Число сотрудников компании в России — более 2000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных