Kinross продала свои российские активы за $340 млн

«Стоимость сделки была скорректирована сторонами после её рассмотрения недавно сформированной подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, которая одобрила сделку при условии, что её стоимость не будет превышать $340 млн. По итогам получения разрешения и закрытия сделки Kinross вышел из всех своих активов в России», — пояснили в компании.