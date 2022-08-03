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Суд вновь оштрафовал «Яндекс.Еду» за утечку персональных данных

Ведомости

Мировой судья судебного участка района Замоскворечье в Москве вновь оштрафовал сервис доставки еды и продуктов «Яндекс.Еда» на 60 000 руб. за утечку персональных данных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда.

В марте сервис «Яндекс.Еда» самостоятельно сообщил об утечке данных своих клиентов. По данным сервиса, «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников» в Сеть попали телефоны клиентов и информация об их заказах. В том числе Ф.И.О, номер телефона, адрес, электронная почта, а также общая сумма заказов. Банковские, платежные и регистрационные данные пользователей, то есть их логины и пароли, в сеть не попали.

В связи с произошедшим компания решила отказаться от ручной обработки информации, связанной с заказами, а также сократить число сотрудников с доступом к данным минимум втрое.

30 марта на сервис был подан коллективный иск от 33 человек, которые требовали возмещения в размере 100 000 руб. от «Яндекс.Еды» за утечку персональных данных. На следующий день также был подан коллективный иск компании, в нем участвовало 24 клиента сервиса.

Последний раз за утечку персональных данных мировой суд Москвы оштрафовал сервис на 60 000 руб. в апреле этого года. В материалах дела говорилось, что сервис подпал под действие ч. 1 ст. 31.11 КоАП РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет 100 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных