Суд вновь оштрафовал «Яндекс.Еду» за утечку персональных данных
В марте сервис «Яндекс.Еда» самостоятельно сообщил об утечке данных своих клиентов. По данным сервиса, «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников» в Сеть попали телефоны клиентов и информация об их заказах. В том числе Ф.И.О, номер телефона, адрес, электронная почта, а также общая сумма заказов. Банковские, платежные и регистрационные данные пользователей, то есть их логины и пароли, в сеть не попали.
В связи с произошедшим компания решила отказаться от ручной обработки информации, связанной с заказами, а также сократить число сотрудников с доступом к данным минимум втрое.
30 марта на сервис был подан коллективный иск от 33 человек, которые требовали возмещения в размере 100 000 руб. от «Яндекс.Еды» за утечку персональных данных. На следующий день также был подан коллективный иск компании, в нем участвовало 24 клиента сервиса.
Последний раз за утечку персональных данных мировой суд Москвы оштрафовал сервис на 60 000 руб. в апреле этого года. В материалах дела говорилось, что сервис подпал под действие ч. 1 ст. 31.11 КоАП РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет 100 000 руб.
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