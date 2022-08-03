Суд вновь оштрафовал «Яндекс.Еду» за утечку персональных данных

В связи с произошедшим компания решила отказаться от ручной обработки информации, связанной с заказами, а также сократить число сотрудников с доступом к данным минимум втрое.



30 марта на сервис был подан коллективный иск от 33 человек, которые требовали возмещения в размере 100 000 руб. от «Яндекс.Еды» за утечку персональных данных. На следующий день также был подан коллективный иск компании, в нем участвовало 24 клиента сервиса.