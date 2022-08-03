Huawei приостановила продажи в своем интернет-магазине Vmall в России
Китайская Huawei заявила о закрытии своего интернет-магазина в России Vmall, сообщается на официальном сайте компании. Также останавливаются продажи и в официальном мобильном приложении Huawei Vmall.
Магазин перестал принимать заказы с 10 утра 1 августа. В компании отмечают, что все заказы, которые были размещены в магазине, будут доставлены в прежнем режиме.
8 июня производитель смартфонов Huawei начал закрывать свои магазины в России, на тот момент из 19 официальных точек прекратили работу четыре. Ожидалось, что закрытие будет продолжаться в течение следующих месяцев.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.