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Huawei приостановила продажи в своем интернет-магазине Vmall в России

Ведомости

Китайская Huawei заявила о закрытии своего интернет-магазина в России Vmall, сообщается на официальном сайте компании. Также останавливаются продажи и в официальном мобильном приложении Huawei Vmall.

Магазин перестал принимать заказы с 10 утра 1 августа. В компании отмечают, что все заказы, которые были размещены в магазине, будут доставлены в прежнем режиме.

8 июня производитель смартфонов Huawei начал закрывать свои магазины в России, на тот момент из 19 официальных точек прекратили работу четыре. Ожидалось, что закрытие будет продолжаться в течение следующих месяцев.

25 июня стало известно, что китайская Huawei сократила более 50% внештатного персонала из России. Компания больше не нанимает новых сотрудников в России.

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Ранее по теме: Huawei прекратила сотрудничество с более 50% внештатного персонала в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных