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Huawei прекратила сотрудничество с более 50% внештатного персонала в России

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Китайская Huawei сократила более 50% внештатного персонала из России, пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя компании-партнера нескольких сотовых операторов, которые используют оборудование китайского производителя. 

Согласно данным источника газеты, Huawei сейчас не нанимает новых сотрудников в России, более того, большая часть штатных сотрудников в данный момент по-прежнему находится в отпусках.

«Действительно, часть сотрудников перестали работать на проекте с Huawei, но это не значит, что все они вышли на рынок и оказались без работы, часть из них занята на других проектах, не связанных с Huawei», — отмечает директор по продажам и маркетингу стаффинговой группы Ancor Наталья Щербакова. 

8 июня производитель смартфонов Huawei начал закрывать свои магазины в России, из 19 официальных точек прекратили работу четыре. Ожидается, что закрытие продолжится в ближайшие месяцы. 

После начала специальной военной операции часть технологических компаний начали сокращать российских сотрудников после приостановки продаж на территории России. Так, 8 июня американская Microsoft решила существенно сократить деятельность в России из-за изменения экономических перспектив и их влияния на компанию. Сокращение затронуло порядка 400 сотрудников. Приостановили прямые продажи в России также Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Cisco, Acer и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных