Huawei прекратила сотрудничество с более 50% внештатного персонала в России

«Действительно, часть сотрудников перестали работать на проекте с Huawei, но это не значит, что все они вышли на рынок и оказались без работы, часть из них занята на других проектах, не связанных с Huawei», — отмечает директор по продажам и маркетингу стаффинговой группы Ancor Наталья Щербакова.