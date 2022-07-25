Huawei прекратила сотрудничество с более 50% внештатного персонала в России
Согласно данным источника газеты, Huawei сейчас не нанимает новых сотрудников в России, более того, большая часть штатных сотрудников в данный момент по-прежнему находится в отпусках.
«Действительно, часть сотрудников перестали работать на проекте с Huawei, но это не значит, что все они вышли на рынок и оказались без работы, часть из них занята на других проектах, не связанных с Huawei», — отмечает директор по продажам и маркетингу стаффинговой группы Ancor Наталья Щербакова.
8 июня производитель смартфонов Huawei начал закрывать свои магазины в России, из 19 официальных точек прекратили работу четыре. Ожидается, что закрытие продолжится в ближайшие месяцы.
После начала специальной военной операции часть технологических компаний начали сокращать российских сотрудников после приостановки продаж на территории России. Так, 8 июня американская Microsoft решила существенно сократить деятельность в России из-за изменения экономических перспектив и их влияния на компанию. Сокращение затронуло порядка 400 сотрудников. Приостановили прямые продажи в России также Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Cisco, Acer и др.
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