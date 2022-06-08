Huawei начала закрывать фирменные магазины в России

6 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что некоторые крупные технологические компании из Китая без официальных заявлений уходят с российского рынка. В число компаний, которые сократили поставки в Россию, вошли Lenovo и Xiaomi. В конце марта газета Financial Times сообщала, что Huawei может столкнуться с новыми санкциями со стороны Соединенных Штатов, если продолжит оказывать поддержку России в сфере телекома. О том, что США могут наказать китайские компании, помогающие России, также 9 марта заявляла министр торговли США Джина Раймондо.