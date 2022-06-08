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Huawei начала закрывать фирменные магазины в России

Ведомости

Китайский производитель смартфонов Huawei начал закрывать свои магазины в России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Издание уточняет, что из 19 официальных точек прекратили работу четыре и закрытие будет продолжаться в ближайшие месяцы.

6 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что некоторые крупные технологические компании из Китая без официальных заявлений уходят с российского рынка. В число компаний, которые сократили поставки в Россию, вошли Lenovo и Xiaomi. В конце марта газета Financial Times сообщала, что Huawei может столкнуться с новыми санкциями со стороны Соединенных Штатов, если продолжит оказывать поддержку России в сфере телекома. О том, что США могут наказать китайские компании, помогающие России, также 9 марта заявляла министр торговли США Джина Раймондо.

9 апреля Huawei убрала из своего магазина AppGallery приложения попавших под санкции российских банков – ВТБ, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка, 12 апреля производитель отключил поддержку карт «Мир» в AppGallery.

Йельский университет заявляет, что с начала военной спецоперации на Украине российский рынок покинуло более 1000 компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных