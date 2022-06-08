Huawei начала закрывать фирменные магазины в России
Издание уточняет, что из 19 официальных точек прекратили работу четыре и закрытие будет продолжаться в ближайшие месяцы.
6 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что некоторые крупные технологические компании из Китая без официальных заявлений уходят с российского рынка. В число компаний, которые сократили поставки в Россию, вошли Lenovo и Xiaomi. В конце марта газета Financial Times сообщала, что Huawei может столкнуться с новыми санкциями со стороны Соединенных Штатов, если продолжит оказывать поддержку России в сфере телекома. О том, что США могут наказать китайские компании, помогающие России, также 9 марта заявляла министр торговли США Джина Раймондо.
9 апреля Huawei убрала из своего магазина AppGallery приложения попавших под санкции российских банков – ВТБ, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка, 12 апреля производитель отключил поддержку карт «Мир» в AppGallery.
Йельский университет заявляет, что с начала военной спецоперации на Украине российский рынок покинуло более 1000 компаний.