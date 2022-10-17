У «Афимолл сити» появится новый владелец
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство ООО «Сбережения плюс» о приобретении компании, управляющей ТРЦ «Афимолл Сити». Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
Компания «Сбережения плюс» занимается управлением фондами. Она станет владельцем ООО «Беллгейт констракшенз Лимитед», которая занимается арендой и управлением коммерческой недвижимости. В частности, речь идет о ТРЦ «Афимолл Сити».
В ФАС отметили, что сделка не повлияет на конкуренцию на этом рынке в Москве, поскольку в столице «имеется значительное количество организаций, осуществляющих аналогичную деятельность».
В начале октября «Ведомости» также писали о планах продать торгово-развлекательный комплекс «Зеленопарк», расположенный недалеко от Зеленограда на севере Московской области. Объявление о проведении торгов по этому объекту было обнаружено на сайте электронной торговой площадки «Сбер А».
В то же время по итогам 9 месяцев 2022 г. консалтинговая компания Knight Frank Russia зафиксировала сокращение объема ввода в эксплуатацию новых торговых центов на 61,5%, чем годом ранее. За 9 месяцев этого года заработали четыре ТЦ — 64 400 кв. м новых торговых площадей.
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