У «Афимолл сити» появится новый владелец

В то же время по итогам 9 месяцев 2022 г. консалтинговая компания Knight Frank Russia зафиксировала сокращение объема ввода в эксплуатацию новых торговых центов на 61,5%, чем годом ранее. За 9 месяцев этого года заработали четыре ТЦ — 64 400 кв. м новых торговых площадей.