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Бизнес

У «Афимолл сити» появится новый владелец

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство ООО «Сбережения плюс» о приобретении компании, управляющей ТРЦ «Афимолл Сити». Об этом сообщает пресс-служба ФАС. 

Компания «Сбережения плюс» занимается управлением фондами. Она станет владельцем ООО «Беллгейт констракшенз Лимитед», которая занимается арендой и управлением коммерческой недвижимости. В частности, речь идет о ТРЦ «Афимолл Сити». 

В ФАС отметили, что сделка не повлияет на конкуренцию на этом рынке в Москве, поскольку в столице «имеется значительное количество организаций, осуществляющих аналогичную деятельность». 

В начале октября «Ведомости» также писали о планах продать торгово-развлекательный комплекс «Зеленопарк», расположенный недалеко от Зеленограда на севере Московской области. Объявление о проведении торгов по этому объекту было обнаружено на сайте электронной торговой площадки «Сбер А».

В то же время по итогам 9 месяцев 2022 г. консалтинговая компания Knight Frank Russia зафиксировала сокращение объема ввода в эксплуатацию новых торговых центов на 61,5%, чем годом ранее. За 9 месяцев этого года заработали четыре ТЦ — 64 400 кв. м новых торговых площадей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных