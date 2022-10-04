Один из крупнейших торговых центров Подмосковья выставлен на продажу

«Зеленопарк»– один из крупнейших торговых центров в Московской области. Его общая площадь составляет 140 000 кв. м, но, согласно лотовой документации, торги пройдут лишь по зданию площадью 123 000 кв. м. На его сайте сказано, что его арендаторами выступают 180 компаний, среди которых Gloria Jeans, «М.видео», «ZaМания», «Детский мир» и проч.