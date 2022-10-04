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Один из крупнейших торговых центров Подмосковья выставлен на продажу

Владельцу комплекса «Зеленопарк» под Зеленоградом нужны деньги, чтобы рассчитаться со Сбербанком
Дарья Молоткова Антон Филатов
Судя по данным на сайте «Сбер А», за «Зеленопарк» изначально планировалось выручить 18,7 млрд руб., сейчас его начальная стоимость составляет 9,1 млрд руб. / zelenopark.ru

Торгово-развлекательный комплекс «Зеленопарк», расположенный недалеко от Зеленограда на севере Московской области, выставлен на продажу. Объявление о проведении торгов по этому объекту «Ведомости» обнаружили на сайте электронной торговой площадки «Сбер А». Они должны пройти уже 10 октября.

«Зеленопарк»– один из крупнейших торговых центров в Московской области. Его общая площадь составляет 140 000 кв. м, но, согласно лотовой документации, торги пройдут лишь по зданию площадью 123 000 кв. м. На его сайте сказано, что его арендаторами выступают 180 компаний, среди которых Gloria Jeans, «М.видео», «ZaМания», «Детский мир» и проч.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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