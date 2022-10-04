Один из крупнейших торговых центров Подмосковья выставлен на продажу

Один из крупнейших торговых центров Подмосковья выставлен на продажуВладельцу комплекса «Зеленопарк» под Зеленоградом нужны деньги, чтобы рассчитаться со Сбербанком
Торгово-развлекательный комплекс «Зеленопарк», расположенный недалеко от Зеленограда на севере Московской области, выставлен на продажу. Объявление о проведении торгов по этому объекту «Ведомости» обнаружили на сайте электронной торговой площадки «Сбер А». Они должны пройти уже 10 октября.
«Зеленопарк»– один из крупнейших торговых центров в Московской области. Его общая площадь составляет 140 000 кв. м, но, согласно лотовой документации, торги пройдут лишь по зданию площадью 123 000 кв. м. На его сайте сказано, что его арендаторами выступают 180 компаний, среди которых Gloria Jeans, «М.видео», «ZaМания», «Детский мир» и проч.
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