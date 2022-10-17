Путин разрешил продажу самарского завода Schneider Electric российскому инвестору
«СЭЩ холдинг» является владельцем самарского предприятия «Электрощит», которое производит электротехническое оборудование. В июле французская Schneider Electric подписала обязующее соглашение о продаже Schneider Electric Russia местному менеджменту. О своих намерениях продать бизнес в России компания сообщила в мае.
Занимавший пост президента Schneider Electric в России и СНГ Алексей Кашаев в июле заявил, что новая компания будет называться Systeme Electric. Она получит заводы по производству розеток и выключателей «Потенциал» в Козьмодемьянске, «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области, который производит и адаптирует под местные требования электротехническое оборудование среднего и низкого напряжения, оборудование промышленной автоматизации. Также к компании перейдет НТЦ «Механотроника», который разрабатывает и производит интеллектуальную часть для электрических подстанций; московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций.
Ранее глава российского государства подписал указ, согласно которому акционерам из недружественных стран запрещено совершать сделки с долями в стратегических предприятиях, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию, до 31 декабря текущего года. Свершение таких сделок возможно только после получения специального разрешения президента России.