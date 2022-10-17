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Путин разрешил продажу самарского завода Schneider Electric российскому инвестору

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин разрешил компании «Акрон Индустрия» приобрести 22,5 млн обыкновенных акций «СЭЩ холдинга», принадлежащих Schneider Electric Industries, говорится в распоряжении главы государства.

«СЭЩ холдинг» является владельцем самарского предприятия «Электрощит», которое производит электротехническое оборудование. В июле французская Schneider Electric подписала обязующее соглашение о продаже Schneider Electric Russia местному менеджменту. О своих намерениях продать бизнес в России компания сообщила в мае.

Занимавший пост президента Schneider Electric в России и СНГ Алексей Кашаев в июле заявил, что новая компания будет называться Systeme Electric. Она получит заводы по производству розеток и выключателей «Потенциал» в Козьмодемьянске, «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области, который производит и адаптирует под местные требования электротехническое оборудование среднего и низкого напряжения, оборудование промышленной автоматизации. Также к компании перейдет НТЦ «Механотроника», который разрабатывает и производит интеллектуальную часть для электрических подстанций; московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций. 

Ранее глава российского государства подписал указ, согласно которому акционерам из недружественных стран запрещено совершать сделки с долями в стратегических предприятиях, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию, до 31 декабря текущего года. Свершение таких сделок возможно только после получения специального разрешения президента России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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