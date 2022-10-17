Путин разрешил продажу самарского завода Schneider Electric российскому инвестору

Занимавший пост президента Schneider Electric в России и СНГ Алексей Кашаев в июле заявил, что новая компания будет называться Systeme Electric. Она получит заводы по производству розеток и выключателей «Потенциал» в Козьмодемьянске, «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области, который производит и адаптирует под местные требования электротехническое оборудование среднего и низкого напряжения, оборудование промышленной автоматизации. Также к компании перейдет НТЦ «Механотроника», который разрабатывает и производит интеллектуальную часть для электрических подстанций; московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций.