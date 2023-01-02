Миллер: «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок в Китай

«Более того, также по просьбе китайских коллег, мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объемов, предусмотренных контактом для следующего года. Таким образом, с 1 января 2023 г. «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай. Это, безусловно, говорит о «Газпроме» как об ответственном поставщике и надежном партнере. А также о заинтересованности Китая, самого перспективного газового рынка, в поставках российского трубопроводного газа», — заявил председатель правления.