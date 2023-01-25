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РБК узнал о планах сети спортивных магазинов Decathlon продать бизнес в России

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Французская сеть спортивных магазинов Decathlon выставила свои российские активы на продажу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в крупных торговых и сетях и консалтинговых компаниях.

Как утверждают три собеседника, ритейлер намерен продать бизнес целиком. Другой источник рассказал, что компания готова отдельно продать свою недвижимость в РФ. В Decathlon от комментариев отказались.

Гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков в разговоре с РБК оценил бизнес Decathlon в России в 13–15 млрд руб. По подсчетам консалтинговой компании CORE.XP, у компании есть не менее 135 000 кв. м коммерческой недвижимости в стране: 20 отдельно стоящих гипермаркетов, а также склады и офисы.

В РФ у Decathlon два юрлица — «Октоблу» и «Блу Хаус». Первая компания отвечает за продажи, на нее же оформлены договоры аренды, на вторую — недвижимость в собственности компании. В 2021 г. выручка «Октоблу» составила 28,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб. Выручка «Блу Хаус» за тот же год была 948,6 млн руб., прибыль — 123,5 млн руб.

Весной 2022 г. в России было 57 магазинов Decathlon, на сегодняшний день их число сократилось до 28, следует из данных на сайте ритейлера. На фоне начала спецоперации России на Украине сеть магазинов приостановила поставки в РФ, а 27 июня и вовсе закрыла все магазины в стране «на неопределенный срок». В августе компания начала распродавать складские остатки через маркетплейс Ozon.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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