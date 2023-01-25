РБК узнал о планах сети спортивных магазинов Decathlon продать бизнес в России

Весной 2022 г. в России было 57 магазинов Decathlon, на сегодняшний день их число сократилось до 28, следует из данных на сайте ритейлера. На фоне начала спецоперации России на Украине сеть магазинов приостановила поставки в РФ, а 27 июня и вовсе закрыла все магазины в стране «на неопределенный срок». В августе компания начала распродавать складские остатки через маркетплейс Ozon.