РБК узнал о планах сети спортивных магазинов Decathlon продать бизнес в России
Как утверждают три собеседника, ритейлер намерен продать бизнес целиком. Другой источник рассказал, что компания готова отдельно продать свою недвижимость в РФ. В Decathlon от комментариев отказались.
Гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков в разговоре с РБК оценил бизнес Decathlon в России в 13–15 млрд руб. По подсчетам консалтинговой компании CORE.XP, у компании есть не менее 135 000 кв. м коммерческой недвижимости в стране: 20 отдельно стоящих гипермаркетов, а также склады и офисы.
В РФ у Decathlon два юрлица — «Октоблу» и «Блу Хаус». Первая компания отвечает за продажи, на нее же оформлены договоры аренды, на вторую — недвижимость в собственности компании. В 2021 г. выручка «Октоблу» составила 28,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб. Выручка «Блу Хаус» за тот же год была 948,6 млн руб., прибыль — 123,5 млн руб.
Весной 2022 г. в России было 57 магазинов Decathlon, на сегодняшний день их число сократилось до 28, следует из данных на сайте ритейлера. На фоне начала спецоперации России на Украине сеть магазинов приостановила поставки в РФ, а 27 июня и вовсе закрыла все магазины в стране «на неопределенный срок». В августе компания начала распродавать складские остатки через маркетплейс Ozon.