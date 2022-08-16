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Decathlon начал распродавать складские остатки на Ozon

Ведомости

Приостановивший в марте работу в России французский ритейлер Decathlon начал распродавать складские остатки через маркетплейс Ozon, с которым сотрудничает уже более двух лет, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. 

«Французский ритейлер спортивных товаров и одежды представил на маркетплейсе 20 000 товаров бренда — это мужская, женская и детская одежда, а также снаряжение для летних и зимних видов спорта», — сказано в сообщении. 

Уточняется, что речь идет не о параллельном импорте, поскольку Decathlon продает товары на маркетплейсе напрямую. Распродажа коснулась сезонных товаров, которые остались на складе после того, как компания приостановила деятельности в России 29 марта. В конце июня компания объявила о временном закрытии своих магазинов из-за невозможности продолжать снабжение. 

Французская компания Decathlon, входящая вместе с сетями Auchan и Leroy Merlin в группу Mulliez Family Association, специализируется на производстве и розничной торговле товарами более чем для 70 видов спорта. Во всем мире ей принадлежит более 1000 магазинов, также она владеет 40 торговыми марками. Первый магазин компании был открыт в Москве в 2006 г., а к концу 2021 г. в России было открыто 57 магазинов. На момент приостановки деятельности в российской структуре Decathlon работали 2500 сотрудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных