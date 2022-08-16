Decathlon начал распродавать складские остатки на Ozon

Французская компания Decathlon, входящая вместе с сетями Auchan и Leroy Merlin в группу Mulliez Family Association, специализируется на производстве и розничной торговле товарами более чем для 70 видов спорта. Во всем мире ей принадлежит более 1000 магазинов, также она владеет 40 торговыми марками. Первый магазин компании был открыт в Москве в 2006 г., а к концу 2021 г. в России было открыто 57 магазинов. На момент приостановки деятельности в российской структуре Decathlon работали 2500 сотрудников.