Decathlon начал распродавать складские остатки на Ozon
Приостановивший в марте работу в России французский ритейлер Decathlon начал распродавать складские остатки через маркетплейс Ozon, с которым сотрудничает уже более двух лет, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
«Французский ритейлер спортивных товаров и одежды представил на маркетплейсе 20 000 товаров бренда — это мужская, женская и детская одежда, а также снаряжение для летних и зимних видов спорта», — сказано в сообщении.
Уточняется, что речь идет не о параллельном импорте, поскольку Decathlon продает товары на маркетплейсе напрямую. Распродажа коснулась сезонных товаров, которые остались на складе после того, как компания приостановила деятельности в России 29 марта. В конце июня компания объявила о временном закрытии своих магазинов из-за невозможности продолжать снабжение.
Французская компания Decathlon, входящая вместе с сетями Auchan и Leroy Merlin в группу Mulliez Family Association, специализируется на производстве и розничной торговле товарами более чем для 70 видов спорта. Во всем мире ей принадлежит более 1000 магазинов, также она владеет 40 торговыми марками. Первый магазин компании был открыт в Москве в 2006 г., а к концу 2021 г. в России было открыто 57 магазинов. На момент приостановки деятельности в российской структуре Decathlon работали 2500 сотрудников.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.