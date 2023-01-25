В Wintershall Dea сообщили о снятии «Газпромом» 2 млрд евро со счетов их СП

Еще в июле прошлого года глава Wintershall Dea говорил, что компания продолжит участвовать в действующих СП с «Газпромом» в России. Тогда он отмечал, что немецкая нефтегазовая компания продолжит управлять своими активами в России, поскольку это вносит вклад в обеспечение энергобезопасности Европы.