Газета
Бизнес

В Wintershall Dea сообщили о снятии «Газпромом» 2 млрд евро со счетов их СП

Ведомости

«Газпром» снял со счетов своих совместных предприятий (СП) с немецкой нефтегазовой компанией Wintershall Dea почти 2 млрд евро наличными. Об этом сообщил генеральный директор зарубежной компании Марио Мерен немецкой газете Börsen-Zeitung, пишет Financial Times.

Глава Wintershall Dea заявил, что российская компания просто «опустошила» совместные счета компании.

На прошлой неделе Wintershall Dea объявил о намерении покинуть Россию. Мерен заявил, что в последние месяцы ограничения, введенные российским правительством на деятельность западных компаний в стране, сделали невозможным для Wintershall Dea продолжать деятельность в России и якобы привели к экономической экспроприации совместных предприятий в стране.

Ранее по теме: Wintershall объявила о выходе из проектов в России

Еще в июле прошлого года глава Wintershall Dea говорил, что компания продолжит участвовать в действующих СП с «Газпромом» в России. Тогда он отмечал, что немецкая нефтегазовая компания продолжит управлять своими активами в России, поскольку это вносит вклад в обеспечение энергобезопасности Европы.

Вместе с «Газпромом» Wintershall Dea разрабатывала Южно-Русское нефтегазовое месторождение через два СП – «Севернефтегазпром» и «Газпром ЮРГМ трейдинг», а также ряд участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения через СП «Ачимгаз» и «Ачим девелопмент». 

Доля Wintershall Dea в «Севернефтегазпроме» составляла 34,9%, «Ачимгазе» – 50%, «Ачим девелопменте» – 25,01%. Кроме этого немецка компания была одним из инвесторов проекта «Северный поток– 2» наряду с британской Shell, австрийской OMV, французской Engie, немецкой Uniper, которые профинансировали половину его стоимости (проект оценивался в $11 млрд). Wintershall Dea вложила 730 млн евро.

Ранее по теме: Wintershall Dea решила остаться в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных