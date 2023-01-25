Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности

Летом прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил, что кабмин утвердил комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 г. Предыдущая программа развития авиастроительной отрасли была утверждена в 2012 г. и рассчитана до 2025 г.