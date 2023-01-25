Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности
Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в области летной годности, сообщила пресс-служба Росавиации.
Как сообщили в ведомстве, соглашение подписали руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько и гендиректор Ведомства гражданской авиации Пакистана Хакан Муртаза. Подписание документа состоялось 20 января в рамках 8-го заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
«Договоренность подписана в поддержку экспорта гражданской авиационной техники российского производства в Пакистан и нацелена на применение согласованных подходов для одобрения типовой конструкции гражданской авиационной техники, модификаций, а также на укрепление сотрудничества между двумя авиационными ведомствами», – отметили в пресс-службе Росавиации.
Летом прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил, что кабмин утвердил комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 г. Предыдущая программа развития авиастроительной отрасли была утверждена в 2012 г. и рассчитана до 2025 г.
На реализацию новой программы, по словам Мишустина, будет выделено более 770 млрд руб.