Sega выкупит 96,3% разработчика видеоигр Rovio

«Исходя из окончательного результата оферты, 73 397 174 акции, выставленные на продажу в рамках предложения, представляют собой примерно 96,3% всех выпущенных и находящихся в обращении акций и голосов в Rovio <...>. Кроме того, в рамках оферты были представлены 100% опционов», – говорится в сообщении.