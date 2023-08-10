Газета
Бизнес

Sega выкупит 96,3% разработчика видеоигр Rovio

Ведомости

Японская Sega Sammy Holdings Inc. выкупает 96,3% акций финской компании Rovio Entertainment Oyj (разработчик Angry Birds). Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

«Исходя из окончательного результата оферты, 73 397 174 акции, выставленные на продажу в рамках предложения, представляют собой примерно 96,3% всех выпущенных и находящихся в обращении акций и голосов в Rovio <...>. Кроме того, в рамках оферты были представлены 100% опционов», – говорится в сообщении.

Оферта акционерам была выставлена 5 мая. Срок ее действия начался 8 мая и истек 7 августа. Уточняется, что вознаграждение будет выплачено в районе 17 августа каждому акционеру и держателю опциона в Rovio, принявшему предложение.

Сделку осуществляет британское подразделение концерна Sega Europe Limited. В заявлении говорится, что японская компания намерена приобрести все акции Rovio, а затем «как можно скорее» подать заявку на исключение акций финской компании из списка Nasdaq Helsinki. Дополнительный период, когда оставшиеся акционеры смогут принять оферту, пройдет с 11 по 25 августа.

В апреле стало известно, что Sega приобретет Rovio за 706 млн евро. Каждая акция будет выкуплена по 9,25 евро за единицу. Закрыть сделку планировалось во II квартале 2023-го – 2024 г.

Решение о слиянии компаний было принято для роста Sega на игровом рынке. Вместе с Rovio японская компания планирует расширить фан-базу и размещать игры Rovio на разных платформах, отмечалось в заявлении. 

Финская Rovio известна серией игр Angry Birds. Первая часть серии стала первой игрой, достигшей миллиарда загрузок. После успеха Angry Birds студия выкупала более мелкие компании и разрабатывала другие игры, но успехом это не увенчалось. Самая известная игра Sega – Sonic the Hedgehog.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных