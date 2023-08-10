Sega выкупит 96,3% разработчика видеоигр Rovio
Японская Sega Sammy Holdings Inc. выкупает 96,3% акций финской компании Rovio Entertainment Oyj (разработчик Angry Birds). Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.
«Исходя из окончательного результата оферты, 73 397 174 акции, выставленные на продажу в рамках предложения, представляют собой примерно 96,3% всех выпущенных и находящихся в обращении акций и голосов в Rovio <...>. Кроме того, в рамках оферты были представлены 100% опционов», – говорится в сообщении.
Оферта акционерам была выставлена 5 мая. Срок ее действия начался 8 мая и истек 7 августа. Уточняется, что вознаграждение будет выплачено в районе 17 августа каждому акционеру и держателю опциона в Rovio, принявшему предложение.
Сделку осуществляет британское подразделение концерна Sega Europe Limited. В заявлении говорится, что японская компания намерена приобрести все акции Rovio, а затем «как можно скорее» подать заявку на исключение акций финской компании из списка Nasdaq Helsinki. Дополнительный период, когда оставшиеся акционеры смогут принять оферту, пройдет с 11 по 25 августа.
В апреле стало известно, что Sega приобретет Rovio за 706 млн евро. Каждая акция будет выкуплена по 9,25 евро за единицу. Закрыть сделку планировалось во II квартале 2023-го – 2024 г.
Решение о слиянии компаний было принято для роста Sega на игровом рынке. Вместе с Rovio японская компания планирует расширить фан-базу и размещать игры Rovio на разных платформах, отмечалось в заявлении.
Финская Rovio известна серией игр Angry Birds. Первая часть серии стала первой игрой, достигшей миллиарда загрузок. После успеха Angry Birds студия выкупала более мелкие компании и разрабатывала другие игры, но успехом это не увенчалось. Самая известная игра Sega – Sonic the Hedgehog.