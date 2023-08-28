СМИ узнали о планах правительства обязать АЗС заряжать электромобили
Минэкономразвития прорабатывает возможность установки зарядных станций для электромобилей на АЗС на ключевых федеральных трассах. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания от 5 июля, на котором обсуждались вопросы установки зарядных станций для электромобилей на АЗС.
Пока что точные критерии отбора АЗС, на которых должны будут устанавливаться электрозарядные станции (ЭЗС), не определены. Минэкономразвития необходимо будет установить критерии с учетом протяженности транспортных сетей, их категории, экономической целесообразности и др.
Как отметил советник президента IT-компании Sitronics Group Армен Сафарян, ЭЗС необходимо устанавливать на заправках каждые 100 км, при этом их установка должна субсидироваться «так же, как и для остальных локаций». В Green Drive отметили, что для установки быстрых ЭЗС необходимы свободные электросетевые мощности не менее 60 кВт, при этом только 10-15% АЗС могут отвечать этому требованию. При их отсутствии стоимость техприсоединения ЭЗС может составлять от 1,5 до 7 млн руб. за 150 кВт, уточнили в компании.
В июне в Минпромторге сообщили «Известиям», что сейчас в России уже работают 4400 зарядок. В частности, в Москве с 2020 г. установлено более 400 зарядных устройств для электромобилей, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин. Еще 200 станций доступны для электробусов.