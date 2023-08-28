СМИ узнали о планах правительства обязать АЗС заряжать электромобили

Как отметил советник президента IT-компании Sitronics Group Армен Сафарян, ЭЗС необходимо устанавливать на заправках каждые 100 км, при этом их установка должна субсидироваться «так же, как и для остальных локаций». В Green Drive отметили, что для установки быстрых ЭЗС необходимы свободные электросетевые мощности не менее 60 кВт, при этом только 10-15% АЗС могут отвечать этому требованию. При их отсутствии стоимость техприсоединения ЭЗС может составлять от 1,5 до 7 млн руб. за 150 кВт, уточнили в компании.