Новак сообщил о снижении цен на топливо в мелкооптовом звене

По данным Росстата, с начала года по август стоимость бензина на АЗС выросла на 7,4%, дизеля – на 4,7% при инфляции 3,7%. 21 сентября правительство ввело временный запрет (его срок не установлен) на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Кабмин рассчитывает, что запрет поможет «насытить» рынок топлива и снизить цены. В ходе совещания с правительством президент Владимир Путин отметил, что сначала бензин должен поступать на внутренний рынок, а уже потом – на экспорт.