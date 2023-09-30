Новак сообщил о снижении цен на топливо в мелкооптовом звене
Резкое снижение цен на бензин и дизельное топливо привело к удешевлению их стоимости и в мелкооптовом звене, в том числе для сельхозпроизводителей, рассказал курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак. Кадры его общения с журналистами опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«Правительство приняло экстраординарные меры <...> Цены на бирже упали резко на дизельное топливо и на автобензин от 16 до 20%, это, в свою очередь, сегодня транслируется уже на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе и производителей сельхозтоваров. Мы мониторим это в постоянном режиме», – рассказал он.
Новак добавил, что временный запрет на экспорт топлива был введен для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
По данным Росстата, с начала года по август стоимость бензина на АЗС выросла на 7,4%, дизеля – на 4,7% при инфляции 3,7%. 21 сентября правительство ввело временный запрет (его срок не установлен) на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Кабмин рассчитывает, что запрет поможет «насытить» рынок топлива и снизить цены. В ходе совещания с правительством президент Владимир Путин отметил, что сначала бензин должен поступать на внутренний рынок, а уже потом – на экспорт.
22 сентября цены резко опустились в среднем на 11,63%. 22 сентября во время торгов на Санкт-Петербургской бирже цена тонны АИ-92 снизилась на 9,63%, АИ-95 – на 10,76%, а дизеля – на 14,52%. 27 сентября вице-премьер Александр Новак объявил о долгосрочных мерах, которые планируется принять после отмены запрета на экспорт бензина и дизеля.
29 сентября ФАС сообщила об антимонопольных делах в отношении компаний, занимающихся производством и продажей топлива в южных регионах России, писали «Ведомости». За участие в картельном сговоре ФАС может оштрафовать компании на сумму до 15% выручки от реализации товара за период, когда совершалось нарушение.