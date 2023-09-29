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Бизнес

ФАС сообщила о первых делах в регионах из-за цен на топливо

Ведомости

После первичного анализа на рынке нефтепродуктов региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили несколько дел, сообщила пресс-служба ведомства.

В связи с продажей моторного топлива с нефтебаз по завышенной цене дела возбудили в отношении АО «Осколнефтеснаб» в Белгородской области, OOO «Газпромнефть – Региональные продажи» в Ростовской области и ООО «Гудвил-А» и ООО «Реалграмм» в Ставропольском крае.

При этом Краснодарское управление ФАС возбудило дело против ООО «Ильский НПЗ им. А. А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО». Как утверждает служба, дело возбуждено по признакам заключения антиконкурентного соглашения.

В Дагестане дело возбудили из-за признаков незаконной координации экономической деятельности. В деле фигурирует Ассоциация владельцев автозаправочных станций, президент которой, по версии ФАС, координировал собственников и арендаторов АЗС, рассылая им сообщения в мессенджере. В ведомстве утверждают, что последствием такой деятельности стало одновременное повышения розничных цен на топливо.

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По данным Росстата, с начала года по август стоимость бензина на АЗС выросла на 7,4%, дизеля – на 4,7% при инфляции 3,7%. 27 сентября курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным рассказал о дополнительных мерах по борьбе с ростом цен на АЗС. В частности, кабмин прорабатывает повышение экспортной пошлины с 20 000 до 50 000 руб./т для перекупщиков горючего либо полный запрет на экспорт топлива, приобретенного на внутреннем рынке, корректировка демпферных выплат НПЗ из бюджета, чтобы «компенсировать разницу с экспортом».

Вместе с этим Новак предложил контролировать вместе с ФАС уровни наценки на нефтепродукты на АЗС. По его словам, при падении биржевых цен цены должны снижаться и там. 

21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке». Кабмин рассчитывает, что запрет поможет «насытить» рынок топлива и снизить цены. В ходе совещания с правительством президент Владимир Путин отметил, что сначала бензин должен поступать на внутренний рынок, а уже потом – на экспорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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