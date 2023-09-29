ФАС сообщила о первых делах в регионах из-за цен на топливо

По данным Росстата, с начала года по август стоимость бензина на АЗС выросла на 7,4%, дизеля – на 4,7% при инфляции 3,7%. 27 сентября курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным рассказал о дополнительных мерах по борьбе с ростом цен на АЗС. В частности, кабмин прорабатывает повышение экспортной пошлины с 20 000 до 50 000 руб./т для перекупщиков горючего либо полный запрет на экспорт топлива, приобретенного на внутреннем рынке, корректировка демпферных выплат НПЗ из бюджета, чтобы «компенсировать разницу с экспортом».