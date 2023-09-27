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Экономика

Правительство предложило новые меры по стабилизации цен на топливо

Владимир Путин оценил их эффективность
Дарья Снегова Любовь Михедова
Пресс – служба президента РФ

Правительство предложило ряд системных мер по стабилизации цен на топливо. Они окажут долгосрочное влияние на внутренний рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с кабмином.

По словам Новака, на российских розничных АЗС рост в течение года в среднем по стране был близок к уровню инфляции.

«Понятно, что в стране есть независимые автозаправочные станции, на который в текущей ситуации сейчас цены несколько выше, чем уровень инфляции. На тех, которые относятся в вертикально-интегрированным компаниям, ограничения цен на АЗС позволило сохранить цены на уровне инфляции», – подчеркнул вице-премьер.

Что касается оптовых цен за последние два месяца, Новак отметил рост биржевых цен в среднем по бензину на 15%, на дизельное топливо – на 30%. На рост, по его словам, повлияло сразу несколько факторов: рост мировых цен на нефть, снижение дисконтов по продажам российской марки Urals и ослабление рубля по отношению к курсу доллара.

«Безусловно, это в свою очередь повлияло на наполняемость бюджета, но при этом мы видим, что нефть в рублевом выражении выросла с начала года в полтора раза и в сентябре превысила 8000 руб. за баррель», – подчеркнул Новак.

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Вице-премьер напомнил про рост биржевых цен на топливо в последние два дня примерно на 1-2% после резкого падения. По его словам, это нормально, поскольку «текущие уровни, которые сейчас достигнуты на бирже, отражают реальную конъюнктуру».

После запрета на экспорт бензина и дизеля с 21 сентября отмечается снижение биржевых оптовых цен на моторное топливо.

«За последнюю неделю, с 21 числа, они снизились в среднем на 20% по автомобильным бензинам и на 16% по дизельному топливу», уточнил Новак, добавив, что кабмин ожидает дальнейшую стабилизацию ситуации с ценами на бензин и дизтопливо на оптовом топливном рынке.

Для того, чтобы обеспечить долгосрочную балансировку внутреннего рынка, а также для создания экономических стимулов для поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, правительство предложило ряд дополнительных системных мер. В первую очередь, корректировку параметров демпфера с учетом текущей макроэкономической ситуации. Новак уточнил, что речь идет о повышении коэффициента, который был снижен с 1 сентября.

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«Это позволит нам компенсировать разницу между экспортной альтернативой и биржевыми ценами на внутреннем рынке и повысить эффективность поставок на внутренний рынок, насытить внутренний рынок необходимыми нефтепродуктами», – подчеркнул вице-премьер.

В качестве второй меры действует ограничение серого экспорта, чтобы не допустить «вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами».

«Это касается в первую очередь повышения заградительных пошлин для тех перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов, а покупают их для поставки на экспорт. Мы введем заградительную пошлину, повысим с 20 000 до 50 000 руб.», – подчеркнул Новак.

Новак также допустил полный запрет на экспорт любых нефтепродуктов, которые были куплены на внутреннем рынке и не были произведены.

«То есть тем самым также ограничим возможность спекулятивных поставок на экспорт», – объяснил вице-премьер.

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Он также отметил необходимость контролировать вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) уровень наценки на независимых АЗС: при падении биржевых цен, цены должны снижаться и там.

Кроме того, Новак рассказал, что кабмин прорабатывает возможность субсидирования стоимости мазута, поставляемого в отдельные регионы с высокой долей его использования в энергетике. В первую очередь, речь идет о Мурманской области и Камчатском крае. После повышения биржевых цен, стоимость мазута там превысила средний уровень прошлого года.

«Ценовая ситуация на внутреннем рынке стабилизируется, принятые меры оперативного характера обеспечивают восстановление и стабильную работу мелкооптового сегмента, независимых сетей АЗС, работу сельхозпроизводителей. В ближайшее время мы примем решения по всем системным дополнительным мерам. Это окажет долгосрочное влияние на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке», – резюмировал Новак.

Путин подчеркнул, что меры по стабилизации рынка топлива необходимы для потребителей.

«Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», – добавил президент (цитата по «РИА Новости»).

На рыночную стоимость топлива влияет и сезонный фактор – это работы в сфере сельского хозяйства, отметил Путин.

Президент поручил кабмину усилить взаимодействие с энергетическими компаниями и донести, что ответственность за скачки цен лежит в том числе на них. 

«Мы же знаем, из-за чего это [рост цен на топливо] происходит. И в связи с ценами на нефть понимали же, что будет дальше, это же не в первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя [топливо] на экспорт. <...> С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали», – подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что после роста цен на топливо в стране нужно изменить схему поставок. Сначала бензин должен поступать на внутренний рынок, а уже потом – на экспорт, пояснил Путин.

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