Правительство предложило новые меры по стабилизации цен на топливо

Что касается оптовых цен за последние два месяца, Новак отметил рост биржевых цен в среднем по бензину на 15%, на дизельное топливо – на 30%. На рост, по его словам, повлияло сразу несколько факторов: рост мировых цен на нефть, снижение дисконтов по продажам российской марки Urals и ослабление рубля по отношению к курсу доллара.