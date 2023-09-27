Правительство предложило новые меры по стабилизации цен на топливо

Правительство предложило новые меры по стабилизации цен на топливоВладимир Путин оценил их эффективность
Правительство предложило ряд системных мер по стабилизации цен на топливо. Они окажут долгосрочное влияние на внутренний рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с кабмином.
По словам Новака, на российских розничных АЗС рост в течение года в среднем по стране был близок к уровню инфляции.
«Понятно, что в стране есть независимые автозаправочные станции, на который в текущей ситуации сейчас цены несколько выше, чем уровень инфляции. На тех, которые относятся в вертикально-интегрированным компаниям, ограничения цен на АЗС позволило сохранить цены на уровне инфляции», – подчеркнул вице-премьер.
Что касается оптовых цен за последние два месяца, Новак отметил рост биржевых цен в среднем по бензину на 15%, на дизельное топливо – на 30%. На рост, по его словам, повлияло сразу несколько факторов: рост мировых цен на нефть, снижение дисконтов по продажам российской марки Urals и ослабление рубля по отношению к курсу доллара.
«Безусловно, это в свою очередь повлияло на наполняемость бюджета, но при этом мы видим, что нефть в рублевом выражении выросла с начала года в полтора раза и в сентябре превысила 8000 руб. за баррель», – подчеркнул Новак.
Вице-премьер напомнил про рост биржевых цен на топливо в последние два дня примерно на 1-2% после резкого падения. По его словам, это нормально, поскольку «текущие уровни, которые сейчас достигнуты на бирже, отражают реальную конъюнктуру».
После запрета на экспорт бензина и дизеля с 21 сентября отмечается снижение биржевых оптовых цен на моторное топливо.
«За последнюю неделю, с 21 числа, они снизились в среднем на 20% по автомобильным бензинам и на 16% по дизельному топливу», уточнил Новак, добавив, что кабмин ожидает дальнейшую стабилизацию ситуации с ценами на бензин и дизтопливо на оптовом топливном рынке.
Для того, чтобы обеспечить долгосрочную балансировку внутреннего рынка, а также для создания экономических стимулов для поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, правительство предложило ряд дополнительных системных мер. В первую очередь, корректировку параметров демпфера с учетом текущей макроэкономической ситуации. Новак уточнил, что речь идет о повышении коэффициента, который был снижен с 1 сентября.
«Это позволит нам компенсировать разницу между экспортной альтернативой и биржевыми ценами на внутреннем рынке и повысить эффективность поставок на внутренний рынок, насытить внутренний рынок необходимыми нефтепродуктами», – подчеркнул вице-премьер.
В качестве второй меры действует ограничение серого экспорта, чтобы не допустить «вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами».
«Это касается в первую очередь повышения заградительных пошлин для тех перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов, а покупают их для поставки на экспорт. Мы введем заградительную пошлину, повысим с 20 000 до 50 000 руб.», – подчеркнул Новак.
Новак также допустил полный запрет на экспорт любых нефтепродуктов, которые были куплены на внутреннем рынке и не были произведены.
«То есть тем самым также ограничим возможность спекулятивных поставок на экспорт», – объяснил вице-премьер.
Он также отметил необходимость контролировать вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) уровень наценки на независимых АЗС: при падении биржевых цен, цены должны снижаться и там.
Кроме того, Новак рассказал, что кабмин прорабатывает возможность субсидирования стоимости мазута, поставляемого в отдельные регионы с высокой долей его использования в энергетике. В первую очередь, речь идет о Мурманской области и Камчатском крае. После повышения биржевых цен, стоимость мазута там превысила средний уровень прошлого года.
«Ценовая ситуация на внутреннем рынке стабилизируется, принятые меры оперативного характера обеспечивают восстановление и стабильную работу мелкооптового сегмента, независимых сетей АЗС, работу сельхозпроизводителей. В ближайшее время мы примем решения по всем системным дополнительным мерам. Это окажет долгосрочное влияние на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке», – резюмировал Новак.
Путин подчеркнул, что меры по стабилизации рынка топлива необходимы для потребителей.
«Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», – добавил президент (цитата по «РИА Новости»).
На рыночную стоимость топлива влияет и сезонный фактор – это работы в сфере сельского хозяйства, отметил Путин.
Президент поручил кабмину усилить взаимодействие с энергетическими компаниями и донести, что ответственность за скачки цен лежит в том числе на них.
«Мы же знаем, из-за чего это [рост цен на топливо] происходит. И в связи с ценами на нефть понимали же, что будет дальше, это же не в первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя [топливо] на экспорт. <...> С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали», – подчеркнул президент.
Глава государства также отметил, что после роста цен на топливо в стране нужно изменить схему поставок. Сначала бензин должен поступать на внутренний рынок, а уже потом – на экспорт, пояснил Путин.