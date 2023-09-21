Как дорогое горючее сказывается на жизни аграриев

Источник «Ведомостей» в одном из агрохолдингов подтверждал 21 сентября дефицит топлива на рынке. Он также указывал на очереди на НПЗ (для отгрузки горючего. – «Ведомости»), сбои в графиках поставок и рост цен на ГСМ. По его словам, с конца июля по середину августа дизтопливо в мелкооптовом звене, где обычно закупаются аграрии, подорожало на 40-70%. Например, в Московской области цена тонны дизеля за это время выросла с 60 900 руб. до 92 800 руб., в Курской области – с 62 800 руб. до 108 500 руб. Дефицит топлива и рост цен на него в течение последнего месяца подтверждает собственник ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская. По ее словам, стоимость дизеля выросла на 15% из-за «искусственного завышения цены».