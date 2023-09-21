Как дорогое горючее сказывается на жизни аграриев

Как дорогое горючее сказывается на жизни аграриевОни жаловались Минсельхозу на дефицит дизтоплива
Ввести временный запрет на экспорт из России моторного топлива, о котором было объявлено 21 сентября, вынудили в том числе проблемы агропромышленного комплекса (АПК). Сельхозпроизводители уже более месяца испытывали проблемы не только из-за резкого роста цен, но и просто из-за невозможности купить горючее.
«У нас проблемы именно уже с наличием [топлива], мы сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа», – предупреждал в начале сентября в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Источник «Ведомостей» в одном из агрохолдингов подтверждал 21 сентября дефицит топлива на рынке. Он также указывал на очереди на НПЗ (для отгрузки горючего. – «Ведомости»), сбои в графиках поставок и рост цен на ГСМ. По его словам, с конца июля по середину августа дизтопливо в мелкооптовом звене, где обычно закупаются аграрии, подорожало на 40-70%. Например, в Московской области цена тонны дизеля за это время выросла с 60 900 руб. до 92 800 руб., в Курской области – с 62 800 руб. до 108 500 руб. Дефицит топлива и рост цен на него в течение последнего месяца подтверждает собственник ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская. По ее словам, стоимость дизеля выросла на 15% из-за «искусственного завышения цены».
Рост цен на топливо в мелком опте отметил и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он говорит, что «в моменте» стоимость тонны дизтоплива [в мелком опте] доходила до 120 000 руб. Зампредправления ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев уточнил, что такая цена была зарегистрирована две недели назад в Краснодаре. Злочевский отмечает, что владельцы нефтебаз объясняют такой аномальный рост цен увеличением биржевых котировок, а также сокращением выплат по демпферу нефтяникам вдвое с 1 сентября.
Представитель Минсельхоза подтверждал вечером 21 сентября «Ведомостям», что в министерство «все еще поступают» обращения регионов о росте цен на дизтопливо. Их Минсельхоз оперативно отрабатывает с Минэнерго, РЖД, топливными компаниями и другими заинтересованными организациями, добавили в министерстве. В среднем по России мелкооптовая цена на дизтопливо в сентябре составляет 75 500 руб./т с учетом НДС, но по регионам присутствует значительный разброс цен – от 68 000 до 104 000 руб./т, уточнил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минэнерго.
Ранее Минэнерго составило оперативный баланс распределения дизтоплива по компаниям по месяцам и довело эти рекомендации до нефтяных компаний, напомнил представитель ведомства. Оба министерства еженедельно проводят мониторинг поставок топлива аграриям, подчеркивают представители пресс-служб.
Кроме того, 11 сентября ФАС сообщала, что проверит возможность манипуляций с ценами на топливо в мелком опте, в том числе для аграриев. От дополнительных комментариев «Ведомостям» представитель ФАС отказался.
Рост цен на нефтепродукты в мелком опте происходил вслед за рекордным увеличением котировок на товарной бирже СПбМТСБ. По данным торгов, оптовая цена дизтоплива перешла к росту в конце июля, а уже в августе начала обновлять исторические максимумы. Последний рекорд был зарегистрирован 19 сентября – 75 035 руб./т. Небольшое снижение биржевых цен произошло только после угроз со стороны Минэнерго и правительства о принятии «радикальных мер» для стабилизации ситуации на рынке моторного топлива. Котировки дизеля вторую торговую сессию снижаются: 21 сентября он торговался по 71 869 руб./т.
«Ведомости» направили запросы в крупнейшие нефтеперерабатывающие компании России.
Цены на дизельное топливо в мелком опте выросли к середине сентября по сравнению с уровнем до начала уборочной кампании (10-16 июля) на 29% и достигли 75 108 руб./т по состоянию на 10-17 сентября, сообщили «Ведомостям» в «Петромаркете». При этом в сентябре рост продолжается – дизель прибавил в цене 1,8% по сравнению с предыдущей неделей, отмечают в компании.
Из данных «Петромаркета» следует, что мелкооптовые цены на дизель растут не только в аграрных регионах. Например, наибольший прирост цен на дизтопливо с середины лета был зарегистрирован в Воронежской области – на 54,4% до 84 552 руб./т, а также в Челябинской (48,73%), Владимирской областях (46,74%) и Чувашии (44,21%). При этом в Орловской области и Мордовии горючее подешевело на 10,12% и 10,7%.
Но, по словам Злочевского, поставщики начали требовать доплату за топливо и по уже заключенным контрактам. «Разница – примерно 46 руб./л. Топливо стоило 68-69 руб./л – мы считали, что это высокая цена. А теперь превышает 100 руб./л», – уточняет Злочевский. Уборку урожая аграрии, по его словам, завершат в любом случае, но посевную озимых проведут «на сколько хватит денег».
Президент Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отмечает, что ситуация с топливом для аграриев «понемногу меняется» в лучшую сторону, но главная проблема с дефицитом сохраняется. О том, что ситуация с топливом для АПК понемногу улучшается, но «все еще требует повышенного внимания» также говорил 20 сентября Патрушев. «Российские аграрии могут заплатить чрезвычайно высокую цену, пропустив агрономические сроки сезонных полевых работ», – предупреждает Зернин.
Ситуация с поставками топлива аграриям в южных регионах начала стабилизироваться после принятых правительством решений об ограничении на экспорт топлива. Об этом заявил 22 сентября ТАСС замминистра сельского хозяйства России Максим Увайдов. «Для нас важно, чтобы особенно в период уборочных работ и сейчас, чтобы горючего было достаточно для наших сельхозпроизводителей. <…> Там были перебои [с поставками], но сегодня уже ситуация стабилизируется», – сказал он.
Для борьбы с ростом цен на нефтепродукты и их нехваткой на внутреннем рынке Минэнерго, ФАС и курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак с июня обсуждали различные варианты регулирования рынка, в том числе введение заградительной экспортной пошлины на бензин и дизель в $250/т.
Региональные власти в свою очередь начали сами помогать аграриям. Например, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил выделить 70 млн руб. для компенсации роста цен на нефтепродукты сельхозпроизводителям.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков поясняет, что цены в мелком опте продолжают расти «по инерции», хотя на бирже дизтопливо дешевеет вторую торговую сессию подряд. До мелкооптового сегмента, по его словам, эта тенденция дойдет через пару недель.
Независимый эксперт Кирилл Родионов напоминает, что проблемы с поставками нефтепродуктов в регионы возникли в том числе из-за проблем на сети РЖД: дефицит провозной и пропускной способности, локомотивной тяги. Он также указывает на то, что у железнодорожников «зачастую плохая организация технических операций с поездами» (формирование и расформирование составов) – это дополнительно затягивает доставку топлива с НПЗ и нефтебаз. В свою очередь представитель РЖД заявил «Ведомостям», что компания принимает все заявки на перевозку топлива в приоритетном порядке и «доставляет в установленные сроки почти 100% продукции».
Член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич считает, что на фоне роста цен на нефтепродукты нужно рассмотреть вопрос увеличения финансирования в рамках компенсаций затрат сельхозпроизводителей на транспортировку продукции. В этом году правительство выделило на эти цели 7 млрд руб. По словам Станкевича, в июле-августе оптовые цены на нефтепродукты существенно выросли на фоне увеличения налоговой нагрузки на нефтепереработчиков, ослабления курса рубля и динамики цен на энергоресурсы на мировом рынке. Он также отметил, что российские НПЗ производят более 80 млн т дизеля в год, из которых аграрии потребляют не более 5%.