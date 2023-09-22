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Экономика

Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний России

Ведомости

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний, сообщила пресс-служба правительства.

Стороны обсудили ситуацию с обеспечением автомобильным топливом в стране и ценообразованием на него в оптовом и розничном сегментах, сообщили в кабмине. «Было зафиксировано снижение цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала недели на все основные виды нефтепродуктов», – говорится в сообщении.

Участники встречи, согласно заявлению правительства, отметили «отсутствие дефицита топлива в оптовом и розничном сегментах и наличие достаточных его запасов на НПЗ [нефтеперерабатывающих заводах], нефтебазах и в резервуарах "Транснефти"».

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«Суммарные товарные остатки автомобильных бензинов на НПЗ и нефтебазах на 20 сентября составили 1,9 млн т. Товарные остатки дизельного топлива на заводах, нефтебазах и в системе "Транснефти" составили 2,95 млн т», – заключили в кабмине.

21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке». По оценкам кабинета министров, меры позволят «насытить» рынок топлива, а это должно привести к снижению его цен. В Минэнерго заявляли, что запрет введен бессрочно.

Ранее «Ведомости» писали, что цены на Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо резко снизились в ходе торговой сессии на сырьевой бирже СПбМТСБ 22 сентября. Котировки на Аи-92 сегодня снизились на 9,6% по сравнению с предыдущим днем до 55 925 руб./т. Оптовая цена на 95-ый бензин упала на 10,8% к цене закрытия предыдущей сессии до 59 362 руб./т – минимума с начала мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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