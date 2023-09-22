Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний России

Ранее «Ведомости» писали, что цены на Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо резко снизились в ходе торговой сессии на сырьевой бирже СПбМТСБ 22 сентября. Котировки на Аи-92 сегодня снизились на 9,6% по сравнению с предыдущим днем до 55 925 руб./т. Оптовая цена на 95-ый бензин упала на 10,8% к цене закрытия предыдущей сессии до 59 362 руб./т – минимума с начала мая.