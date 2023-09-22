Цена бензина на бирже снизилась до минимума с мая

Еще после анонса властей о будущих «решительных шагах» по борьбе с серым экспортом биржевые цены на бензин и дизтопливо снижались несколько сессий подряд, хотя сокращение котировок было не столь значительным. До этого моторное топливо на СПбМТСБ несколько месяцев дорожало, а в июле, августе и сентябре котировки регулярно обновляли исторические максимумы. Например, цена Аи-92 установила рекорд 18 сентября на уровне 70 508 руб./т. За последующие четыре торговые сессии она сократилась на 20,7%. Бензин Аи-95 достиг максимума 7 сентября на отметке 76 876 руб./т, но подешевел уже на 22,8%. Рекордная цена дизтоплива на бирже была зарегистрирована 19 сентября – 75 036 руб./т. Сейчас цена ниже на 18,1%.