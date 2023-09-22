Цена бензина на бирже снизилась до минимума с мая

Цена бензина на бирже снизилась до минимума с маяСтоимость моторного топлива в опте пошла вниз после запрета на экспорт
Цены на бензин Аи-92 и Аи-95, а также на дизельное топливо резко снизились в ходе торговой сессии на сырьевой бирже СПбМТСБ 22 сентября. Это произошло после введения 21 сентября временного запрета на экспорт этих нефтепродуктов.
Согласно данным биржи, котировки на Аи-92 22 сентября снизились на 9,6% по сравнению с предыдущим днем до 55 925 руб./т. Этот показатель стал минимальным с конца мая 2023 г. Оптовая цена на 95-ый бензин упала на 10,8% к цене закрытия предыдущей сессии до 59 362 руб./т – минимума с начала мая.
Стоимость 1 т дизтоплива на бирже снизилась еще сильнее – на 14,5% до 61 431 руб. Это самое низкое значение с 8 августа этого года.
21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива для борьбы с «серым» экспортом. Согласно постановлению, вывозить из России топливо можно будет по межправительственным соглашениям, в Южную Осетию, Абхазию и на Байконур, для гуманитарных и личных нужд, для российских войск за границей, а также в рамках индикативных балансов в страны ЕАЭС. В пресс-службе правительства поясняли, что эта мера позволит насытить внутренний рынок топливом и снизить цены на него.
Первый замминистра энергетики Павел Сорокин 22 сентября пояснил в интервью телеканалу «Россия 24», что ограничение экспорта введено бессрочно и будет отменено при насыщении рынка бензином и дизтопливом. По его словам, эта мера позволит создать избыток нефтепродуктов на рынке, что уже повлияло на оптовые цены на ГСМ.
Правительство своевременно приняло необходимые меры. Сколько они будут действовать? Столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, связано ли ограничение на экспорт нефтепродуктов с опасениями социального взрыва в стране на фоне подорожания топлива, заявил, что это «сильно гипертрофированные формулировки». По его словам, правительство выполняет свои функции, а топливный рынок «везде достаточно нестабильный». Песков уточнил, что определенные проблемы с топливом были на фоне уборки урожая и роста спроса со стороны розничных потребителей, которые нужно было отрегулировать.
Еще после анонса властей о будущих «решительных шагах» по борьбе с серым экспортом биржевые цены на бензин и дизтопливо снижались несколько сессий подряд, хотя сокращение котировок было не столь значительным. До этого моторное топливо на СПбМТСБ несколько месяцев дорожало, а в июле, августе и сентябре котировки регулярно обновляли исторические максимумы. Например, цена Аи-92 установила рекорд 18 сентября на уровне 70 508 руб./т. За последующие четыре торговые сессии она сократилась на 20,7%. Бензин Аи-95 достиг максимума 7 сентября на отметке 76 876 руб./т, но подешевел уже на 22,8%. Рекордная цена дизтоплива на бирже была зарегистрирована 19 сентября – 75 036 руб./т. Сейчас цена ниже на 18,1%.
Для борьбы с «серым» экспортом и стремительным ростом цен в опте российские власти обсуждали несколько вариантов действий. Официально назывались меры по лицензированию экспорта нефтепродуктов, а также по составлению перечня экспортеров, в который планировалось включить только нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Также источники ТАСС и «Интерфакса» называли в качестве возможных мер введение заградительной пошлины на экспорт в размере $250/т и ограничение вывоза нефтепродуктов за границу (последнее и было принято по результатам дискуссий).
Если временное ограничение экспорта нефтепродуктов продлится не более месяца, то из-за профицита бензина и дизеля на внутреннем рынке оптовые цены на них снизятся примерно до 50 000 руб./т, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. По его словам, это достаточно комфортный уровень для внутреннего рынка, который должен устроить Минэнерго. Если же ограничение будет более длительным, аналитик не исключает падения котировок до минимумов января 2023 г. По данным СПбМТСБ, для бензина Аи-92 январский минимум составлял около 33 000 руб./т, Аи-95 – около 38 000 руб., а дизеля – около 40 000 руб.
Ограничение экспорта топлива из России одновременно приведет к росту мировых цен, особенно на дизтопливо, считает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. «Поэтому последствия для международного рынка дизельного топлива, где цены уже растут, могут быть значительными», – отмечает он.
Аналитики соглашаются, что после отмены временного ограничения экспорта власти должны предложить долгосрочный механизм сдерживания цен на внутреннем рынке. Смит ожидает, что временный запрет на вывоз топлива продлится несколько недель, а затем экспорт позволят возобновить, вероятно, крупным НПЗ.
По мнению Кауфмана, российские власти могут вернуться к идее повышения экспортных пошлин на бензин и дизель, квотирования экспорта или увеличения выплат по демпфирующему механизму (бюджетные компенсации для НПЗ, которые призваны удерживать внутрироссийские цены на горючее ниже экспортного нетбэка. – «Ведомости»). С 1 сентября выплаты снизятся из-за введения в формулу расчета демпфера понижающего коэффициента 0,5.
Министр энергетики Николай Шульгинов 11 сентября сообщил, что Минэнерго разрабатывает варианты новой корректировки демпфера.