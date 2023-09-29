Как антимонопольные дела повлияют на цены на топливо в России

Также проблемы с топливом наблюдались на российских АЗС, особенно на юге страны («Ведомости» писали об этом от 12 сентября). В минэнерго Крыма тогда говорили, что в регионе цены выросли из-за роста котировок на СПбМТСБ, а также из-за увеличения сроков доставки нефтепродуктов втрое до 45–58 дней. В администрации Волгоградской области отмечали, что дефицита топлива в регионе нет, но из-за ремонта Астраханского ГПЗ временно не поставлялся бензин на сеть АЗС «Газпрома».