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«Макфа» сообщила о работе в штатном режиме после иска Генпрокуратуры

Ведомости

АО «Макфа», к которому Генеральная прокуратура РФ подала иск о взыскании имущества, продолжает работать в штатном режиме. Об этом говорится в обращении компании к сотрудникам.

«Условия труда, режима и оплаты труда сохраняются. Выплата заработной платы будет произведена в установленные сроки», – сказано в сообщении.

На сайте «Смака» появилось аналогичное заявление. Там подчеркнули, что остановка технологического процесса не планируется.

29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требует обратить акции АО «Макфа» и ряда аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками, помимо «Макфы», выступают еще 33 юрлица, включая АО «Смак», и 13 физлиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Валерий Юревич и экс-сенатор Вадим Белоусов. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.

4 апреля ведущий адвокат по делу сообщил, что судебные приставы-исполнители наложили арест на движимое и недвижимое имущество всех предприятий «Макфы» для обеспечения иска Генпрокуратуры. В общей сложности обеспечительные меры коснулись 34 предприятий. Адвокат утверждал, что производство якобы находится «под угрозой остановки».

Позже официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов сообщил, что информация об остановке работы предприятий группы «Макфа» не соответствует действительности. Он отметил, что арест активов не препятствует выплате работникам зарплаты, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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