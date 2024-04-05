«Макфа» сообщила о работе в штатном режиме после иска Генпрокуратуры
АО «Макфа», к которому Генеральная прокуратура РФ подала иск о взыскании имущества, продолжает работать в штатном режиме. Об этом говорится в обращении компании к сотрудникам.
«Условия труда, режима и оплаты труда сохраняются. Выплата заработной платы будет произведена в установленные сроки», – сказано в сообщении.
На сайте «Смака» появилось аналогичное заявление. Там подчеркнули, что остановка технологического процесса не планируется.
29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требует обратить акции АО «Макфа» и ряда аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками, помимо «Макфы», выступают еще 33 юрлица, включая АО «Смак», и 13 физлиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Валерий Юревич и экс-сенатор Вадим Белоусов. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.
4 апреля ведущий адвокат по делу сообщил, что судебные приставы-исполнители наложили арест на движимое и недвижимое имущество всех предприятий «Макфы» для обеспечения иска Генпрокуратуры. В общей сложности обеспечительные меры коснулись 34 предприятий. Адвокат утверждал, что производство якобы находится «под угрозой остановки».
Позже официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов сообщил, что информация об остановке работы предприятий группы «Макфа» не соответствует действительности. Он отметил, что арест активов не препятствует выплате работникам зарплаты, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции.