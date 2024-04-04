Приставы арестовали имущество Юревича и Белоусова по иску ГП об изъятии «Макфы»
Судебные приставы-исполнители наложили арест на движимое и недвижимое имущество всех предприятий «Макфы» для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества «Макфа» и аффилированных с ней компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего адвоката по делу Игоря Трунова.
Речь идет об аресте имущества обособленных подразделений «Макфы» в Челябинске и других регионах, АО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» в Херсонской области и других предприятий, которые перечислены в постановлении суда Челябинска. В общей сложности обеспечительные меры коснулись 34 предприятий.
«Крупнейшее производство макарон заблокировано и к настоящему времени под угрозой остановки, а приставы даже по квартирам сотрудников всех этих предприятий прошли с предупреждением об уголовной ответственности, если что сдвинется с места или будет продано», – рассказал адвокат.
Трунов выразил мнение, что такие действия могут нанести огромный вред для государства и государственной безопасности, назвав арест ударом по продовольственной безопасности. Действия приставов обжалуют в московских и челябинских судах, добавил он.
В конце марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требует обратить акции АО «Макфа» и ряда аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками, помимо «Макфы», выступают еще 33 юрлица, включая АО «Смак», и 13 физлиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Валерий Юревич и экс-сенатор Вадим Белоусов. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.
Спустя несколько дней ТАСС со ссылкой на постановление пристава сообщил об аресте счетов и активов родственников Белоусова и Юревича в сумме на 100 трлн руб. В частности, были арестованы активы Максима Чигинцева, зятя Белоусова, на рублевых счетах, а также на счетах в евро и долларах, открытых в «Цифра банке». Адвокат управляющей компании «Макфа» (УК «М-Групп») Павел Хлюстов объяснил такую сумму невнимательностью пристава или попыткой создать негативное мнение общественности. По его словам, Генпрокуратура оценила изымаемое имущество на сумму около 46 млрд руб.