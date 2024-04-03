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Адвокат «Макфы» объяснил арест активов на 100 трлн рублей

Ведомости

Арест 100 трлн руб. активов в рамках иска Генпрокуратуры России об изъятии производителя макарон АО «Макфа» можно объяснить невнимательностью пристава или попыткой создать негативное мнение общественности. Об этом заявил адвокат управляющей компании «Макфа» (УК «М-Групп») Павел Хлюстов, передает «РИА Новости».

«Пристав указал сумму в 100 трлн руб., это правда, но она не соответствует стоимости активов, которые просит изъять Генпрокуратура», – отметил он.

В разговоре с ТАСС Хлюстов уточнил, что Генпрокуратура не указывала в иске сумму 100 трлн руб. По его словам, ведомство оценило изымаемое имущество на сумму около 46 млрд руб.

В конце марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требует обратить акции АО «Макфа» и ряда аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками, помимо «Макфы», выступают еще 33 юрлица, в том числе АО «Смак», и 13 физлиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Валерий Юревич и экс-сенатор Вадим Белоусов. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.

Спустя несколько дней ТАСС со ссылкой на постановление пристава сообщил об аресте счетов и активов родственников Белоусова и Юревича в сумме на 100 трлн руб. В частности, были арестованы активы Максима Чигинцева, зятя Белоусова, на рублевых счетах, а также на счетах в евро и долларах, открытых в «Цифра банке».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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