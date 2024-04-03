Адвокат «Макфы» объяснил арест активов на 100 трлн рублей
Арест 100 трлн руб. активов в рамках иска Генпрокуратуры России об изъятии производителя макарон АО «Макфа» можно объяснить невнимательностью пристава или попыткой создать негативное мнение общественности. Об этом заявил адвокат управляющей компании «Макфа» (УК «М-Групп») Павел Хлюстов, передает «РИА Новости».
«Пристав указал сумму в 100 трлн руб., это правда, но она не соответствует стоимости активов, которые просит изъять Генпрокуратура», – отметил он.
В разговоре с ТАСС Хлюстов уточнил, что Генпрокуратура не указывала в иске сумму 100 трлн руб. По его словам, ведомство оценило изымаемое имущество на сумму около 46 млрд руб.
В конце марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требует обратить акции АО «Макфа» и ряда аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками, помимо «Макфы», выступают еще 33 юрлица, в том числе АО «Смак», и 13 физлиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Валерий Юревич и экс-сенатор Вадим Белоусов. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.
Спустя несколько дней ТАСС со ссылкой на постановление пристава сообщил об аресте счетов и активов родственников Белоусова и Юревича в сумме на 100 трлн руб. В частности, были арестованы активы Максима Чигинцева, зятя Белоусова, на рублевых счетах, а также на счетах в евро и долларах, открытых в «Цифра банке».