Адвокат «Макфы» объяснил арест активов на 100 трлн рублей

Спустя несколько дней ТАСС со ссылкой на постановление пристава сообщил об аресте счетов и активов родственников Белоусова и Юревича в сумме на 100 трлн руб. В частности, были арестованы активы Максима Чигинцева, зятя Белоусова, на рублевых счетах, а также на счетах в евро и долларах, открытых в «Цифра банке».