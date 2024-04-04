Генпрокуратура опровергла сведения об остановке работы предприятий «Макфы»
Информация в некоторых СМИ об остановке работы предприятий группы «Макфа» является недостоверной и может свидетельствовать о попытке оказать давление на суд, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
«Информация о том, что предприятия группы "Макфа" приостановили деятельность, не соответствует действительности. Это скорее пиар-фантазия некоторых юристов, растиражированная СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга», – сказал Иванов [видео заявления опубликовал ТАСС].
По его словам, компания продолжает работать в штатном режиме.
«Принятые обеспечительные меры [арест активов] не препятствуют выплате работникам заработной платы, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции», – добавил Иванов.
В конце марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требует обратить акции АО «Макфа» и ряда аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками, помимо «Макфы», выступают еще 33 юрлица, включая АО «Смак», и 13 физлиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Валерий Юревич и экс-сенатор Вадим Белоусов. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.
Ранее сегодня агентство ТАСС со ссылкой на ведущего адвоката сообщило, что судебные приставы-исполнители наложили арест на движимое и недвижимое имущество всех предприятий «Макфы» для обеспечения иска Генпрокуратуры.