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Генпрокуратура опровергла сведения об остановке работы предприятий «Макфы»

Ведомости

Информация в некоторых СМИ об остановке работы предприятий группы «Макфа» является недостоверной и может свидетельствовать о попытке оказать давление на суд, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

«Информация о том, что предприятия группы "Макфа" приостановили деятельность, не соответствует действительности. Это скорее пиар-фантазия некоторых юристов, растиражированная СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга», – сказал Иванов [видео заявления опубликовал ТАСС].

По его словам, компания продолжает работать в штатном режиме.

«Принятые обеспечительные меры [арест активов] не препятствуют выплате работникам заработной платы, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции», – добавил Иванов.

В конце марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требует обратить акции АО «Макфа» и ряда аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками, помимо «Макфы», выступают еще 33 юрлица, включая АО «Смак», и 13 физлиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Валерий Юревич и экс-сенатор Вадим Белоусов. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.

Ранее сегодня агентство ТАСС со ссылкой на ведущего адвоката сообщило, что судебные приставы-исполнители наложили арест на движимое и недвижимое имущество всех предприятий «Макфы» для обеспечения иска Генпрокуратуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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