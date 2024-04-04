Генпрокуратура опровергла сведения об остановке работы предприятий «Макфы»

В конце марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требует обратить акции АО «Макфа» и ряда аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками, помимо «Макфы», выступают еще 33 юрлица, включая АО «Смак», и 13 физлиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Валерий Юревич и экс-сенатор Вадим Белоусов. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.