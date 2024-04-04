Сделка «Мегамаркета» по аренде ТЦ «Мега» станет одной из крупнейших в истории

А если говорить о складах, то больше снял лишь Ozon: только в 2023 г. ритейлер подписал договоры на 1,3 млн кв. м площадей в логопарках по всей России, говорят консультанты. Правда, там речь шла не об одной сделке, а о разных. Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев подтверждает, что сделка с «Мегамаркетом» - самая масштабная с момента начала СВО на Украине. Она позволит сократить долю свободных площадей в одной только Москве с 8,2 до 4%. А это, по данным CORE.XP, станет минимальным показателем за последние 10 лет.