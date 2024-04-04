Сделка «Мегамаркета» по аренде ТЦ «Мега» станет одной из крупнейших в истории

Сделка «Мегамаркета» по аренде ТЦ «Мега» станет одной из крупнейших в историиМаркетплейс займет площади IKEA, но сможет использовать их и как дарксторы для онлайн-торговли
Сделка «Мегамаркета» по аренде более 400 000 кв. м площадей в торговых центрах «Мега» у Газпромбанка (ГПБ) – одна из крупнейших на рынке коммерческой недвижимости за всю его историю, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян уточняет, что по масштабу в сегменте ритейла ее можно сравнить только с портфельной арендой «Ашаном» порядка 300 000 кв. м в различных ТЦ России, но эти площади компания занимала по мере открытия объектов.
А если говорить о складах, то больше снял лишь Ozon: только в 2023 г. ритейлер подписал договоры на 1,3 млн кв. м площадей в логопарках по всей России, говорят консультанты. Правда, там речь шла не об одной сделке, а о разных. Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев подтверждает, что сделка с «Мегамаркетом» - самая масштабная с момента начала СВО на Украине. Она позволит сократить долю свободных площадей в одной только Москве с 8,2 до 4%. А это, по данным CORE.XP, станет минимальным показателем за последние 10 лет.
Маркетплейс «Мегамаркет» договорился с ГПБ об аренде площадей в 14 торговых центрах «Мега», которые ранее занимала шведская IKEA. Об этом говорится в совместном сообщении сторон. Там сказано, что речь идет в общей сложности о 400 743 кв. м в 11 регионах России.
Представитель «Мегамаркета» уточнил «Ведомостям», что снятые помещения будут переоборудованы под склады. Использование этих объектов, как следует из слов генерального директора «Мегамаркета» Сергея Малышева, позволит сократить сроки доставки товаров. В результате тысячи клиентов смогут получать свои заказы уже на следующий день после оформления, говорит он.
По мнению партнера «Ricci | Консалтинг и оценка» Яны Кузиной, исходя из новых тенденций, можно предположить, что в «Мегах» появятся не обычные склады, а именно дарксторы (в них собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку).
В марте 2022 г. IKEA приостановила деятельность в России, а в августе того же года покинула российский рынок, уволив 10 000 сотрудников и закрыв все свои магазины в стране. Заводы IKEA купили компании Slotex и «Лузалес». ГПБ же выкупил все торгово-развлекательные центры «Мега» в России в сентябре 2023 г. Их общая площадь – 2,3 млн кв. м. Сумму сделки консультанты оценивали более чем в $2 млрд.
Условия сделки между «Мегамаркетом» и ГПБ не раскрываются. Ставка аренды площадей IKEA, по данным Ricci, составляла порядка 11 000–13 000 руб. за 1 кв. м в год. В этом случае маркетплейс будет ежегодно платить за новые объекты 4,4–5,2 млрд руб. Впрочем, если речь идет про склады, то здесь ставка, как говорят в Ricci, ниже – 9300 руб. за кв. м в год. Плюс арендатор, скорее всего, получил существенный дисконт за большой объем площадей, говорят консультанты.
«Infoline-аналитика» ранее называла «Мегамаркет» лидером среди маркетплейсов на рынке товаров повседневного спроса. Компания также вошла в тройку мультикатегорийных маркетплейсов по итогам 2023 г. Согласно обзору Infoline, общий оборот «Мегамаркета» в IV квартале (не считая возвраты и отмененные заказы) составил 173,9 млрд руб. с НДС, число доставленных заказов возросло до 19,6 млн руб., а средний чек покупки был на уровне 8853 руб.