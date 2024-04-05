Суд в Челябинске взыскал 105 млрд рублей с экс-владельцев ЧЭМК

В середине марта Генпрокуратура России потребовала взыскать с экс-владельцев ЧЭМК Юрия, Людмилы и Михаила Антиповых свыше 25,8 млрд руб. Истец заявил, что эти средства были получены путем неосновательного обогащения. В исковом заявлении истец просил признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 г., заключенное между Юрием Антиповым и АО «Урало-сибирская металлургическая компания», акциями которого в том числе владели его родственники. По этому документу Антипов был освобожден от обязательств по возврату государственных средств в размере более 22,9 млрд руб. и еще 2,9 млрд руб. процентов по ним. Генпрокуратура посчитала этот документ ничтожным, поскольку прощение долга на столь существенную сумму не имело экономической целесообразности и осуществлено в ущерб публичным интересам.