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P&G отзывает в США свыше 8,2 млн бракованных упаковок жидких стиральных порошков

Ведомости

Американская компания Procter & Gamble (P&G) добровольно отзывает более 8,2 млн бракованных упаковок жидких стиральных порошков Tide, Gain, Ace и Ariel из-за дефекта оболочки, который может быть опасен для детей. Речь идет о продукции, которая продавалась на территории США и Канады, говорится в пресс-релизе P&G.

Упаковка может порваться рядом с застежкой-молнией, что не исключает серьезных травмам детей и других уязвимых групп населения при попадании содержимого товара внутрь, а также к травмам кожи или глаз, говорится в сообщении. Пока подтвержденных случаев, непосредственно связанных с данным дефектом упаковки, зафиксировано не было.

Отзыв касается около 8,2 млн единиц, проданных в США, и 56 741 единицы в Канаде. Товары были произведены в период с сентября 2023 г. по февраль 2024 г. Чтобы узнать, является ли порошок бракованным, потребители могут сверить код партии на упаковке с кодами отзываемых партий на сайте P&G.

Компания призвала потребителей связаться с ней в случае обнаружения дефектного товара. В P&G заявили, что вернут деньги или заменят порошок.

После начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. американская Procter & Gamble (бренды Ariel, Tide, Lenor, «Миф», Fairy, Mr. Proper) анонсировала сокращение бизнеса в стране до повседневных товаров первой необходимости, а также отказалась от новых инвестиций. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на отчет компании, частично приостановившей свою деятельность в РФ в начале марта того же года, компания допускала и полный уход. Среди причин назывались санкции, наложенные на финансовые институты, кредитно-денежные ограничения и проблемы с поставками, появившиеся после начала боевых действий на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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