P&G отзывает в США свыше 8,2 млн бракованных упаковок жидких стиральных порошков

После начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. американская Procter & Gamble (бренды Ariel, Tide, Lenor, «Миф», Fairy, Mr. Proper) анонсировала сокращение бизнеса в стране до повседневных товаров первой необходимости, а также отказалась от новых инвестиций. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на отчет компании, частично приостановившей свою деятельность в РФ в начале марта того же года, компания допускала и полный уход. Среди причин назывались санкции, наложенные на финансовые институты, кредитно-денежные ограничения и проблемы с поставками, появившиеся после начала боевых действий на Украине.