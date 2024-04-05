P&G отзывает в США свыше 8,2 млн бракованных упаковок жидких стиральных порошков
Американская компания Procter & Gamble (P&G) добровольно отзывает более 8,2 млн бракованных упаковок жидких стиральных порошков Tide, Gain, Ace и Ariel из-за дефекта оболочки, который может быть опасен для детей. Речь идет о продукции, которая продавалась на территории США и Канады, говорится в пресс-релизе P&G.
Упаковка может порваться рядом с застежкой-молнией, что не исключает серьезных травмам детей и других уязвимых групп населения при попадании содержимого товара внутрь, а также к травмам кожи или глаз, говорится в сообщении. Пока подтвержденных случаев, непосредственно связанных с данным дефектом упаковки, зафиксировано не было.
Отзыв касается около 8,2 млн единиц, проданных в США, и 56 741 единицы в Канаде. Товары были произведены в период с сентября 2023 г. по февраль 2024 г. Чтобы узнать, является ли порошок бракованным, потребители могут сверить код партии на упаковке с кодами отзываемых партий на сайте P&G.
Компания призвала потребителей связаться с ней в случае обнаружения дефектного товара. В P&G заявили, что вернут деньги или заменят порошок.
После начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. американская Procter & Gamble (бренды Ariel, Tide, Lenor, «Миф», Fairy, Mr. Proper) анонсировала сокращение бизнеса в стране до повседневных товаров первой необходимости, а также отказалась от новых инвестиций. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на отчет компании, частично приостановившей свою деятельность в РФ в начале марта того же года, компания допускала и полный уход. Среди причин назывались санкции, наложенные на финансовые институты, кредитно-денежные ограничения и проблемы с поставками, появившиеся после начала боевых действий на Украине.